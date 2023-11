El duelo de estilo de la Reina Letizia y Mery Donaldson en Dinamarca

Si hay algo por lo que destacada la Reina Letizia en sus innumerables apariciones públicas ya sean institucionales o no, es por su estilismo. Así, no es de extrañar que en las últimas horas, coincidiendo con su llegada a Dinamarca, la ex periodista haya copado varios titulares en la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras. Letizia ha puesto rumbo al país escandinavo junto al Rey Felipe alrededor de las 10:45 de este lunes y no ha sido hasta cerca de las 14:00 horas, cuando los dos han aterrizado en el aeropuerto de Copenhague-Kastrup, donde han sido recibidos con honores por la Reina Margarita III, los príncipes Federico y Mary y la princesa Benedicta, hermana de la soberana.

Después, todos ellos se han trasladado hasta el Palacio de Amalienborg, la residencia de la familia real danesa en Copenhague. Está compuesta por cuatro edificios de estilo rococó, realizados por el arquitecto Nicolai Eigtved entre 1750 y 1768; para cumplir con la foto oficial con la mayor de las hijas de Federico IX de Dinamarca e Ingrid de Suecia. Es digno de mención aquí, que el viaje de Don Felipe y Doña Letizia a Dinamarca responde a una invitación expresa de Su Majestad la Reina Margarita, que no ha podido llevarse a cabo desde la coronación de Felipe en 2014. El último Viaje de Estado a Dinamarca data de 1980.

La Reina Letizia y el Rey Felipe VI rumbo a Dinamarca / Gtres

Para la ocasión y, por ende, para este primer encuentro, la Reina Letizia ha recurrido de nuevo a su color fetiche: el rojo. Doña Letizia ha lucido un sofisticado vestido entallado, firmado por Carolina Herrera, que ya le hemos visto en más de una ocasión. La última, en enero de 2022 para asistir a la entrega de los Premios Luis Carandell. Se trata de una prenda de manga larga, con detalle en forma de lágrima en el escote y un falso cinturón a la cintura que Letizia ha combinado con unos salones en el mismo tono, unos pendientes de diamantes y rubíes que pertenecen a la Reina Sofía, un abrigo cruzado en tono claro, y un bolso de mano de Magrit que también ha reciclado.

Una gran diferencia, sea como fuere, con el look de Mary de Dinamarca, si bien ambas son eso sí, dos piezas claves de austeridad y referencia estilística tanto a la familia real española como a la familia real danesa. A diferencia de Letizia, Mary Donaldson ha preferido no quitarse el abrigo. La mujer del príncipe Federico ha optado por la sobriedad con un gabán de color verde con cuello chimenea y doble abotonadura central que pertenece a la firma británica The Fold, bajo el cual ha dejado entrever un vestido de cuello cisne en color negro. Todo, a juego con el sombrero de ala corta, el bolso de mano y los guantes de piel con los que ha completado su estilismo. Mary ha lucido también un broche floral de oro y brillantes y, como pendientes, unas pequeñas flores de Bruun Rasmussen.

El príncipe Federico y Mary Donaldson en Dinamarca / Gtres

Esta noche, volveremos a ver a la Reina Letizia y Mary Donaldson en el Palacio de Christianborg. Margarita de Dinamarca ha organizado una cena de gala en honor a los Reyes de nuestro país.