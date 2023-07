La esperada reaparición de Felipe VI al más puro estilo Reina Letizia

Cada aparición de la Reina Letizia (50) o de sus hijas, la Princesa Leonor (17) y la Infanta Sofía (16), en un acto oficial (o no) de la casa real española, es motivo de numerosos titulares en clave estilo en la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras. No ocurre lo mismo, sin embargo, con el Rey Felipe VI (55). No al menos hasta ahora, pues bien es cierto que desde que el monarca hiciera su aparición, el pasado fin de semana, en Wimbledon, con motivo del torneo oficial de tenis organizado por el All England Lawn Tennis and Croquet Club, que se lleva a cabo anualmente en la ciudad inglesa; muchos son quienes han puesto el foco en quien sería su tan blindada sastrería.

De hecho, el hijo del Rey Juan Carlos I y doña Sofía, ha sido catalogado, incluso, por la crítica internacional, como el soberano «mejor vestido», gracias, en parte, a las palabras que el periodista y gurú de la moda masculina, Derek Guy, le ha dedicado en su cuenta de Twitter. «Muy raro ver este nivel de sastrería hoy en día, incluso en los ricos. Así que hablemos de algunas de las razones por las que es genial», ha comenzado diciendo. «El cuello siempre abraza el cuello, las prendas no le tiran de ningún lado y cuelgan limpiamente y las solapas terminan a mitad de camino desde el cuello hasta el hueso del hombro, generando una buena proporción. Siempre crea una proporción muy clásica y favorecedora», añade.

El Rey Felipe VI en Wimbledon / Gtres

«Felipe contrasta con la mayoría de ‘celebrities’ en la actualidad, que visten chaquetas cortas y ceñidas. Las mangas aprietan sus brazos, por lo que nunca sobresalen limpiamente. Las chaquetas cortas hacen que los hombres aparenten tener caderas anchas. El rey Felipe siempre luce perfecto y parece que todos sus trajes están cortados por el mismo sastre. Los buenos trajes han sido una tendencia constante para el estiloso rey español», concluye.

Cabe recordar en este sentido, que el sastre real es confidencial y pocos conocen su identidad. Sin embargo, en el caso concreto del traje que Don Felipe VI lució en Inglaterra, sí se conoce que es un diseño de Jaime Gallo, una sastrería madrileña que echó el cierre tras más de ocho décadas en activo, y que solía vestir al monarca y al rey emérito, muy a menudo. De hecho, el Rey actual acudió al tanatorio para dar su último adiós a Jaime Gallo tras su fallecimiento, el 22 de noviembre de 2015, según confirmó entonces el diario El País: «Al sastre Jaime Gallo solo le liberó del anonimato su cliente más ilustre, el Rey Juan Carlos I, a quien vistió ininterrumpidamente durante las cuatro décadas de su reinado».

El Rey Felipe VI en Wimbledon / Gtres

De este mismo alfayate no sabemos si es o no el estilismo que el Rey ha lucido, hace escasas horas, en la audiencia, celebrada en el Palacio de la Zarzuela, a los participantes en la XVIII edición del Programa Becas Europa de la Universidad Francisco de Vitoria -cuyo objetivo es premiar y potenciar el talento de los mejores alumnos preuniversitarios de España-; aunque lo que está claro es que al margen de su labor, ha sido, al nivel de su esposa, también objeto de todas las miradas a consecuencia también de todo lo anterior. Porque sí, Felipe VI, es ya todo un referente de estilo.

Los participantes en la XVIII edición del Programa “Becas Europa”, han acudido al Palacio de La Zarzuela encabezados por el rector de la Universidad Francisco de Vitoria, Daniel Sada Castaño, y los directores de Santander Universidades y Universia España, Susana García Espinel; de Universidades Global, Blanca Sagastume Miqueleiz y de Segmentos especializados de Santander España, Jose Miguel Alonso.