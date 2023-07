El Rey Felipe protagoniza un momento fan con ‘Lobezno’ en Wimbledon

El Rey Felipe ha sido testigo directo del triunfo de Carlos Alcaraz en Wimbledon. El tenista murciano se hizo con la victoria en el torneo londinense tras derrotar a Novak Djokovic en un intenso partido de casi cinco horas. Un cara a cara del que disfrutaron, además del monarca, los príncipes de Gales y dos de sus hijos, los príncipes Jorge y Carlota y otros rostros conocidos del panorama internacional.

El Rey Felipe en la final del torneo de Wimbledon con los Gales . / Gtres

Han sido muchos los que no han querido perderse la final del torneo, entre los que se encontraban Brad Pitt, Daniel Craig o Hugh Jackman. Precisamente este último, se ha convertido en protagonista de un divertido momento fan junto al Rey de España. El intérprete ha compartido a través de su perfil público una fotografía junto al Rey Felipe VI, en la que se les ve a ambos posando sonrientes, mirando directamente a cámara. Una imagen que ha puesto de manifiesto que el actor no es tan alto como cabría esperar, ya que don Felipe le saca prácticamente una cabeza. Hugh Jackman no ha hecho comentarios sobre la imagen, más allá de escribir el nombre del Rey.

El Rey Felipe con Hugh Jackman. / Redes sociales

Más allá de esta instantánea con Hugh Jackman, don Felipe ha coincidido con otras figuras conocidas del panorama internacional pero, por el momento, no ha trascendido si se ha fotografiado con alguna más. Con quien sí le hemos podido ver es con los príncipes de Gales y sus hijos, con los que se ha mostrado muy cercano. Se ha echado de menos a la Reina Letizia y a sus hijas, que no han acompañado al jefe del Estado a Londres, por motivos que no han trascendido.

El Rey Felipe en la final del torneo de Wimbledon. / Casa Real

La victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon ha dado pie a muchas anécdotas que han hecho de la tarde una jornada inolvidable. El tenista ha querido agradecer la presencia de don Felipe en Londres y ha hecho una broma sobre la suerte que le ha traído: «Es la segunda vez que juego ante usted y la segunda vez que gano. Espero que venga más veces», dijo el tenista, ante la carcajada del monarca y del resto del público. Ya en el vestuario, el murciano recibió la felicitación de los príncipes de Gales y sus dos hijos mayores, los príncipes Jorge y Carlota, así como un efusivo abrazo del jefe del Estado, que estaba encantado con el triunfo del tenista español.

El monarca ha bromeado con Alcaraz y le ha dicho que pensaba que iba a trepar como hizo Rafa Nadal. Don Felipe ha recordado una divertida anécdota que tuvo lugar hace tres lustros, cuando Rafa Nadal ganó en Wimbledon por primera vez y trepó por las gradas de la pista central, sin pensar ni por un momento en el protocolo, para saludar a don Felipe y doña Letizia, que estaban entre el público. Carlos Alcaraz se ha reído ante el sentido del humor de don Felipe.