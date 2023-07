El Rey Felipe se convierte en viral como ejemplo del ‘buen vestir’

A sus 55 años, el Rey Felipe VI es uno de los royals más atractivos del panorama internacional. Algo que, por cierto, le viene de lejos, desde su etapa como Príncipe de Asturias. Además, también es uno de los más elegantes, como acaba de demostrar en su última aparición en la final de Wimbledon. Aunque habitualmente se habla del estilo de doña Letizia, en esta ocasión ha sido el monarca el que ha acaparado los flashes, hasta el punto de que se ha generado un hilo casi viral en las redes hablando de los motivos por los que hay que prestar atención a su manera de vestir.

El Rey Felipe en la final del torneo de Wimbledon. / Gtres

Ha sido el experto en moda masculina Derek Guy el que ha abierto el hilo en la red social analizando las claves por las que don Felipe es tan elegante: «Es muy raro ver este nivel de sastrería a día de hoy, incluso entre los más ricos», ha escrito el especialista junto a una imagen del monarca en las gradas del estadio, durante el partido de Alcaraz contra Djokovic. Un hilo que, como es lógico, ha generado numerosos comentarios en la red.

King of Spain at the final day of Wimbledon. This looks great.

Very rare to see this level of tailoring nowadays, even on the wealthy. So let’s talk about some of the reasons why it’s great. 🧵 pic.twitter.com/nZtDzxkMxN

— derek guy (@dieworkwear) July 17, 2023