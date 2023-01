El beige es el nuevo negro y estas son las prendas que lo confirman al más puro estilo Reina Letizia

Aunque no cabe duda de que el negro es sinónimo de elegancia, el paso del tiempo hace que aquello de «renovarse o morir» cobre más sentido que nunca, razón por la que esta tonalidad tan aclamada poco a poco está dejando paso a un color aparentemente discreto, pero sumamente favorecedor. Este es el caso del beige, uno de los colores más neutros gracias al que las prendas logran ser atemporales, versátiles y para siempre. Tres factores muy importantes que harán que nunca llegues a cansarte de la ropa, sino que simplemente aprendas a combinarla y a adaptarlas a las tendencias venideras.

Algo que parece haber aprendido a la perfección la firma gallega Boüret, que dentro de su colección Ready to wear ha propuesto una serie de diseños a sus clientas con el objetivo de que se conviertan en auténticas lady in beige de los pies a la cabeza. Para ello, la marca en cuestión ha sacado a la palestra una serie de diseños que ya prometen ser todo un éxito al tratarse de prendas para todos los gustos y todas las épocas del año. No obstante, si prefieres algo que funcione a corto plazo tienes a Sarabia, un chaquetón oversize de borreguillo en beige y pana caramelo, con bolsillos y cuello envolvente a tono. Una elección disponible en tallas que van de la 34 a la 46 y que será ideal si pretendes refugiarte de las bajas temperaturas propias del país en estas fechas. Pero en lo que a chaquetas beige se refiere también está listo para la compra Charlotte, un abrigo extralarge con cuello envolvente, cinturón en la espalda, dos bolsillos plastrón en la parte delantera y botones forrados en la misma tela, todo ello confeccionado en lana y cashmere y diseñado para que dure décadas gracias a su calidad y atemporalidad, diciendo adiós así a las modas que no duran más de unos meses.

Si tienes la mirada puesta en la primavera, también podrás hacerte con la sudadera camel con logo bordado en negro, de estilo oversize con capucha cruzada y forrada, además de bolsillo canguro y mangas estilo manguitos; el pantalón de pana oversize con goma en la cintura y bolsillos en la parte delantera; o el pantalón de pana flare con cintura alta asimétrica y bolsillos. Una serie de must que no pueden faltar en tu armario y que no querrás desechar ni aunque pasen los años.

Por si fuera poco, cabe destacar que Boüret se ha convertido en una de las firmas favoritas de la Reina Letizia, habiendo sido la firma encargada de llevar a cabo uno de los diseños más icónicos de la consorte, concretamente el que utilizó durante su aparición en los Premios Princesa de Gerona en color azul noche y detalle joya. Una elección que probablemente la esposa de Felipe VI haría teniendo en cuenta la historia que trae consigo la marca, basando sus creaciones en prendas confeccionadas por modistas artesanas de Galicia que trabajan en pequeños talleres.