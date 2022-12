Pídele a los reyes este bolso de flecos negro de Pull&Bear: muy versátil para todo tipo de fiestas

Para el día a día, para un evento, una cena… ya puedes pedir a los reyes este bolso de flecos negro de Pull&Bear. Es del todo versátil.

Hablamos de un accesorio de edición limitada, por lo que si no lo tienes ya es posible que dure bien poco.

Bolso de flecos negro de Pull&Bear

Es de piel y tiene ese detalle de flecos que tanto nos gusta y que permite que no pasemos desapercibidos por ningún lado. Lleva un asa corta para llevar en el hombro, así lo colgamos y siempre es mucho más cómodo.

Se cierra mediante cremallera y para más señas, debes saber que sus medidas son 13 x 27 x 2 cm y así calculas realmente todo lo que te cabe, que es lo indispensable con el fin de que no tengas que ir demasiado carga y con las cosas que realmente necesitas.

Cómo cuidar este bolso

Está confeccionado en exterior: 100% piel vacuno y el forro es de 100% algodón. Para que el bolso nos dure más entonces lo ideal es no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, sin limpieza en seco y no usar secadora.

Con qué nos lo llevamos

Con miles de cosas durante el día. Es decir, que es un bolso en negro muy versátil que va bien con muchas prendas. Ya que tenemos un estilo bien casual con chaqueta en negro con flecos, botas cowboy, pantalones vaqueros, y luego más elegante en ese evento y muchos otros que se darán cita en 2023.

En este último caso, puedes llevar vestido mini y también midi, falda algo más corta y aquellas botas tanto altas como botines para este tiempo.

En Pull&Bear tienes variedad de prendas para poder comprar directamente. Es el caso del pantalón metalizado de 39,99 euros, el top de lentejuelas y flecos con el que combinar perfectamente con el bolso, (a un precio de 22,99 euros), el pantalón negro en efecto piel que cuesta 29,99 euros, o la chaqueta bomber oversize de 49,99 euros, entre muchos otros.

Dónde comprarlo

Este bolso se puede comprar en la web de Pull&Bear, de hecho es de edición limitada y sólo puede obtenerse a través de la web o bien app de esta tienda. Su precio es de 39,99 euros, siendo un regalo ideal para regalar en estas fechas. Ya lo puedes comprar ahora y tenerlo estos días festivos.

Así lo tienes a un precio bien justo para que no tengas que pagar demasiado estos días y ahorrar durante 2023.