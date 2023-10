Los hijos de la duquesa de Alba han protagonizado, en los últimos meses, un continuo intercambio de reproches que les ha posicionado en la primera línea mediática del país. La relación fraternal parece estar rota desde hace tiempo, pero las últimas declaraciones de Cayetano Martínez de Irujo han sido una clara prueba de ello. Después de asegurar en el programa TardeAR que su hermana Eugenia «se ha unido a otros hermanos y ha prescindido de él» desde que murió su madre, el duque de Arjona habría tomado una drástica decisión que ha querido compartir y confesar en su última reaparición pública.

La pasada noche, Cayetano Martínez de Irujo acudía a los premios solidarios del Festival de las Naciones de Sevilla y, aprovechando su interacción con los medios encargados de cubrir el evento, manifestó una de las últimas iniciativas que ha tomado y que afectará (no para bien) a la relación que mantiene con sus hermanos. El próximo 20 de noviembre se cumplen 9 años del fallecimiento de la duquesa de Alba y, cumpliendo con la tradición que realiza desde entonces, Cayetano organizará una misa en honor a su madre ese mismo día. Una misa que, este año, estará marcada por un pequeño detalle que puede hacer saltar por los aires la tranquilidad del resto de los miembros del clan.

Cayetano Martínez de Irujo en los premios solidarios del Festival de las Naciones de Sevilla/ Gtres

«Hago la misa como todos los años. Pero lo voy a hacer solo. Ya no se lo voy a decir a nadie», explicaba, dejando entrever, aunque sin mencionarles, que sus hermanos no serán invitados. «Mis hijos no sé si podrán venir porque están trabajando en Londres. Así que estaremos yo y la Hermandad de lo Gitanos», proseguía. Al cabo de unos minutos, señalaba que, tal vez, junto a él, también estarían su ex mujer, Genoveva, y su actual pareja, Bárbara, las cuales se han posicionado como dos de sus grandes apoyos a lo largo de su vida.

Sin querer entrar en mayor detalles sobre las rencillas familiares que siguen en vigor entre los miembros del legado Alba, concluía su intervención ante las cámaras pronunciando unas emotivas palabras que recordaban a su madre, la cual sigue estando muy presente en su día a día casi una década después de su muerte. «Es una mujer histórica e insustituible, el recuerdo de ella permanece aunque hayan pasado nueve años. Y yo lo siento en la gente. Vaya donde vaya», señalaba.

Cayetano Martínez de Irujo con su madre, la duquesa de Alba/ Gtres

Estas declaraciones llegan tan solo dos semanas después del bautizo de la hija menor de Fernando Fitz- James Stuart y Sofía Palazuelo. Cayetano Martínez de Irujo decidió acudir pese a que su presencia provocara un reencuentro con los familiares que no mantiene una relación idílica en estos momentos. Aunque se desconoce como sucedió y como fue dicho reencuentro, lo cierto es que parece que la polémica pudo pasar a un segundo plano durante el bautismo, al menos, durante la ceremonia.