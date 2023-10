Cayetano quiso hacer buena su pasión por los negocios agrarios y hace un cuarto de siglo empezó a moverse para construir un embalse en su finca. El lugar escogido fue Las Arroyuelas, situada en el término municipal de Carmona y el mayor latifundio de la Casa de Alba en la comunidad autónoma, con 1.480 hectáreas dedicadas a la producción agrícola, combinada con la producción ganadera. El problema es que al estar dentro de la misma sociedad, Cayetano se ha encontrado con la oposición de sus hermanos: «Estamos intentado separarnos pero no es fácil», dice él. Denuncia que le han puesto mil y una trabas que han demorado la puesta en marcha del embalse y asegurar estar «cansado y agotado de todo esto».

Cayetano Martínez de Irujo en un evento de Telva en Madrid/ Gtres

Hace unos días, era Eugenia quien arremetía contra el duque de Arjona asegurando que «se aprovecha de que los demás no hablamos». Muy enfadado, asegura que «esto atenta directamente contra mis intereses futuros y los de mi familia y trabajadores. No tenemos liquidez y tenemos que hacer rentable lo que tenemos».

Cronología de una polémica

¿Cómo empezó todo? El propio Cayetano Martínez de Irujo desvela la génesis de su proyecto más ilusionante y personal: la construcción de un embalse. «Fue una bendición que me dieran la concesión para un embalse que pedí hace 25 años y me he dejado el alma en el camino tan tormentoso para lograr la concesión. A principios de 2022. Me pongo en marcha para llevar a cabo este embalse. En la vida quien no arriesga y sufre no gana y yo arriesgo lo mío. El hecho de que esté dentro de la sociedad no puede conllevar que me estén bloqueando porque tienen que firmar los dos cualquier cosa. Me están retrasando todo, que ya bastante difícil esta fuera como para que te pongan trabas dentro».

Tiempo después llegó la hora de empezar a financiar la construcción: «A partir de ahí pido unos créditos para acometer el embalse. Ellos me exigen el mismo importe que yo ya le he justificado a los tres bancos, ellos me lo exigen íntegramente para la sociedad. Tú pides un crédito por X dinero, le justificas ese dinero a los bancos y tus hermanos te piden lo mismo, o sea lo tienes que avalar por el doble, es insólito», se queja. La solución que encontró Cayetano fue avalar: «Como me bloquean el tema con esta cuestión y yo tenía que hacer el embalse, les hago un aval de esa cantidad con bienes personales para que me firmaran. La finca y los créditos están dentro de la sociedad».

Cayetano Martinez de Irujo hablando por teléfono / GTRES

Entrados en este año en curso, Cayetano no se imaginaba que las cosas iban a salirle tan rematadamente mal en el terreno empresarial. La enorme sequía existente no ayudó: «En enero de 2023, el año viene fatal porque estoy pasando el peor año agrícola. Esa garantía que yo les he dado resulta que no se la puedo dar porque tengo que moverme y gestionar todos los pagos de nóminas y proveedores de la campaña agrícola. En el momento en el que les digo esto, a los cuatro meses, les notifico a los abogados que no se lo puedo dar. Lo que hago es sacar los créditos de Eurotécnica Agraria. Haciendo un trabajo tremendo, he conseguido sacar dos y me falta 1, que lo estoy negociando. Entre medias de todo esto, porque no les doy el aval, me dicen que les he engañado o que me van a demandar. Nunca me he escondido, he buscado una solución mucho mejor que es sacar los créditos. Tienen una carencia de 3 años, entonces yo no tengo que pagar esos créditos hasta dentro de 3 años».

Presionado por Eugenia y por Alfonso, Cayetano empieza a autogestionarse: «En el proceso de negociación que empiezo junio, julio, me pilla agosto que es inhábil y en septiembre les notifico cómo van las negociaciones. Sacar los créditos a una sociedad nueva te cuesta mucho dinero porque estoy pasando un año muy malo. Dos créditos están fuera a falta de firma y falta uno. El tercero pide un trámite interno de Cayetano, que es un alquiler de una sociedad a otra. Que en vez de 5 años se pongan a 15 porque los créditos están a más de 5 años. De Eurotécnica a otra sociedad propia mía que me voy a llevar los créditos. Y me lo bloquean también, no tiene sentido».

Cayetano Martínez de Irujo se planta: así están las cosas ahora

Cansado de la actitud y movimientos de sus hermanos, Cayetano ha dicho ‘basta’: «A partir de aquí me he plantado. Los abogados ya se han dado cuenta que es toda una barbaridad. Yo respeto mucho a quien quiera quedarse como está y la renta que tiene. Si un año viene mal no sé qué harán, pero yo tengo la suerte de que me han dado una concesión después de 25 años y que la única solución factible para sobrevivir en la agricultura hoy en día es tener un embalse de agua. Esto es ni comes ni dejas comer. Me he plantado», repite. Eso sí deja claro que «el embalse se está terminando y el dinero lo tengo desde noviembre».

Cayetano Martínez de Irujo en la plaza de toros de Las Ventas. / Gtres

El problema fraternal no es ni mucho menos nuevo. Las posturas de los hijos de la duquesa de Alba se comenzaron a alejar a la muerte de doña Cayetana en 2014. Desde entonces, las fracturas entre ellos se han hecho más hondas y el asunto del embalse ha hecho saltar por los aires el conflicto por enésima vez: «Eugenia no se puede poner a despotricar y descalificar sin sentido porque eso no lleva a ninguna parte. Yo soy diferente a ellos, soy una persona que va para delante, que quiere adecuarse a los tiempos que corren y para eso hay que arriesgar. ¿Qué ellos no lo quieren hacer».