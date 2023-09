Ha pasado más de una década desde que Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova pusieran fin a su historia de amor. Sin embargo, la relación del duque de Arjona y XIII conde de Salvatierra y su ex mujer sigue siento idílica. Tanto es así que el ex jinete se ha consagrado como una de las personas de máximo apoyo de Genoveva en los últimos tiempos, sobre todo, desde que se conociera que sufrió una embolia pulmonar que derivó en infarto pulmonar y, posteriormente, en un derrame que la obligó a permanecer hospitalizada durante siete días. «Está bien, en casa desde el pasado viernes, teniendo una buena recuperación», fueron las primeras palabras de Cayetano sobre este asunto.

Un sostén recíproco, cabe recordar, durante la época en que, por su parte, Cayetano sufrió graves problemas de salud con 11 operaciones de oclusión intestinal, además de serios problemas económicos y familiares tras la publicación de De Cayetana a Cayetano, que levantó muchas ampollas en la Casa de Alba y en la relación de los seis hijos que tuvo la duquesa de Alba, María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y de Silva​​, ​más conocida como Cayetana de Alba.

Cayetano Martínez de Irujo y su familia en Sevilla / Gtres

Asimismo, y al margen de lo personal, Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova están también unidos en lo profesional. Ambos comparten un proyecto por el que han recibido incluso el Premio excelencia empresarial en Madrid: la rehabilitación como alojamiento exclusivo de turismo rural y lugar de celebración de eventos y otras experiencias, de un antiguo cortijo del siglo XVI, perteneciente al gran patrimonio inmobiliario de la Casa de Alba. «Es un proyecto muy bonito. Hace varios años Cayetano me habló de que quería construir un cortijo nuevo y entonces yo le propuse ir a ver el cortijo de la Motilla, que es una antigua posada del siglo XVI, que está al lado de Carmona y tiene unas vistas maravillosas. Le dije: Yo creo que esto tiene todos los pluses que puedas pensar. Fuimos a verlo juntos y estando ahí de pie con el atardecer de fondo él también vio que era el lugar ideal», contó Genoveva en una entrevista para El Español el pasado mes de octubre.

La última vez que pudimos ver junta a la ex pareja fue durante la pasada Semana Santa sevillana, donde disfrutaron de las procesiones y celebraron el cumpleaños del duque, que es el 4 de abril. En la capital andaluza, Cayetano y Genoveva posaron junto a sus dos hijos en común, los mellizos Amina y Luis, y la actual pareja de Cayetano, Bárbara Mirjan, con quien lleva saliendo más de siete años.

Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova en Madrid / Gtres

La cronología de su ‘paz’

Hasta llegar a tan buena relación, cierto es que Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova han protagonizado varios encontronazos en la crónica social de nuestro país. Sin ir más lejos, en 2015, se desató una guerra mediática entre la ex pareja por, como suele ser habitual en estos casos, asuntos económicos. Y es que Cayetano dejó de cumplir en su totalidad con la pensión que debía pasar a los hijos que tienen en común. Una cuantía de dinero en sus propias palabras, «excesiva».

Según trascendió, el jinete debía ingresar a Genoveva más de 11.000 euros mensuales: 8.000 en concepto de manutención y 3.000 euros del alquiler del domicilio familiar de la calle Pintor Rosales donde la mexicana vivía con los mellizos. «¿Quién paga eso en este país? Yo no conozco a un ex casado que afronte esa pensión», llegó decir Cayetano.

Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova durante unas vacaciones / Gtres

Asimismo, también generó asperezas la nulidad matrimonial que pidió Genoveva. Si bien él no se opuso, declaró no entender los motivos que llevaron a su ex pareja al Tribunal de la Rota. «Los motivos que tengo son espirituales, no otros (refiriéndose a una inminente boda con José María Michavila). Me di cuenta de que era algo que yo necesitaba espiritualmente», dijo ella.