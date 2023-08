Cayetano Martínez de Irujo da la última hora sobre el estado de salud de Genoveva Casanova

Genoveva Casanova se recupera del mayor susto de salud que ha sufrido en sus 46 -casi 47- años de vida. La empresaria mexicana fue ingresada de urgencia por unos fuertes dolores en la espalda que finalmente fueron diagnosticados como una embolia pulmonar que derivó en infarto pulmonar y en un derrame. Esta dolencia le obligó a estar ocho días hospitalizada, algo más de una semana en la que si algo ha tenido ha sido el apoyo incondicional de sus dos hijos, pero especialmente del padre de ambos: Cayetano Martínez de Irujo.

El duque de Arjona siempre ha exhibido una buenísima relación con su ex mujer, desde que tomaran la decisión de separar sus caminos, allá por el año 2007. Han pasado tres lustros y si algo no ha cambiado ha sido el cariño y el profundo respeto mutuo que se profesan. El mejor ejemplo es que siempre que uno de los dos ha tenido que acudir al hospital ha podido contar con el apoyo del otro. Sucedió en 2019, cuando Cayetano Martínez de Irujo era intervenido de urgencia por una obstrucción intestinal y obviamente, ahora ha sido el hijo de Cayetana de Alba el que ha estado al lado de la que fue su esposa.

Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova mirándose / Gtres

En esta ocasión, Genoveva ha querido llevar con suma discreción su grave afección de salud, hasta el punto de que solo se ha conocido la noticia una vez que ya reposaba en su domicilio. La actriz recibió el alta el pasado viernes 28 de julio y desde entonces reposa en su domicilio. En las últimas horas ha dado muestras de su mejoría al salir a la calle. En las inmediaciones de su casa le esperaban los reporteros, pero la azteca ha preferido seguir con su línea hermética y no ha concedido ninguna declaración.

El mismo perfil bajo ha seguido Cayetano Martínez de Irujo. Convertido en uno de sus mejores apoyos durante los últimos días, ha atendido a la llamada de LOOK, con la educación y amabilidad que siempre nos responde, para dar la última hora sobre el estado de salud de Genoveva Casanova. El jinete cuenta que «está bien, en casa desde el pasado viernes» así como que «está teniendo una buena recuperación». Buena prueba de ello son sus imágenes paseando.

Genoveva Casanova, en sus últimas imágenes / Gtres

Cayetano reconoce que ha estado con ella en el hospital, haciéndola compañía y para todo aquello que pudiera necesitar. Siempre que se le ha preguntado por Genoveva Casanova, no tiene nada más que buenas palabras: «Tenemos una relación excelente». Sin ir más lejos, es habitual que se dejen ver juntos al menos un par de veces al año: en la Semana Santa de Sevilla y en los homenajes que Cayetano Martínez de Irujo dedica a su madre cada mes de noviembre. Su ex esposa lo ha acompañado a la cofradía del Cristo de los Gitanos en más de una ocasión. Asimismo, han llevado a cabo algunos proyectos profesionales juntos y estuvieron en la puesta de largo de Luis y Amina en París, durante el Baile de Debutantes, demostrando un sólido vínculo, tirando por tierra aquello de que no es posible mantener una buena sintonía entre ex parejas.