Cayetano consigue lo imposible en el homenaje a la duquesa de Alba

Cayetano Martínez de Irujo y el resto de la Casa Alba tienen en cada 20 de noviembre una fecha marcada en rojo en el calendario. Es el día en el que se conmemora la muerte de Cayetana Fitz-James Stuart. Han pasado ocho años desde que perdiera la vida en a los 88 años en el Palacio de Las Dueñas, en Sevilla. Precisamente, será la capital hispalense el punto de encuentro de sus hijos este domingo para rendirle tributo y recuerdo tras años en los que las relaciones fraternales han pasado por varios altibajos. Ahora las aguas bajan tranquilas, todo está en orden y hay una relación correcta. Eso va a posibilitar que se vean las caras esta tarde a las 19:30 horas en la Hermandad del Cristo de los Gitanos, cofradía de la que la duquesa era hermana. Su devoción por Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronada fue inquebrantable durante su vida y este lugar se ha convertido en un sitio eternamente vinculado a su figura.

La de este año no es una cita más. Es la primera vez que van a acudir Fernando y Carlos Fitz-James Stuart desde el 2014, cuando dieron el último adiós a Cayetana, algo que parecía imposible después de años alejados y en los que no han faltado las polémicas entre los miembros de la familia. Cayetano Martínez de Irujo se convirtió en el impulsor de esta misa recuerdo desde el año siguiente al deceso de su madre y siempre ha luchado para que todos los hijos de la duquesa de Alba estén unidos en torno al recuerdo a su progenitora, una mujer carismática y muy querida por la plana mayor de la sociedad. Y después de mucho esfuerzo por propiciar la reunión cada 20-N, sus hermanos contestaron al email que envió para convocarlos. El duque de Arjona le ha confesado en exclusiva a Look que ha habido respuesta de prácticamente todos y solo queda por saber si Eugenia Martínez de Irujo también se desplazará a Sevilla. Cabe destacar que quien sí que acudió el año pasado fue su hija, Tana Rivera, quien se fundió con su tío en un caluroso abrazo a las puertas de la iglesia.

Haber conseguido que vengan sus hermanos es un motivo de satisfacción para Cayetano, que siempre ha considerado que lo ideal habría sido que vinieran cada año. Pero ha habido que esperar ocho para lograrlo. Este reencuentro entre los Alba llega tan solo unas semanas después de otro que tuvieron, en aquella ocasión fue otro servicio religioso, pero en memoria a su padre, Luis Martínez de Irujo.

La semana ha estado cargada de actualidad en torno a la familia. Al margen del tributo a la duquesa de Alba, su hijo mayor, Carlos, concedió una extensa entrevista a la revista Hola desde el Palacio de Liria, que ha sido muy comentada. Este digital le ha traslado a Cayetano Martínez de Irujo algunas de las reflexiones de su hermano para conocer su opinión y el jinete nos dice lo que opina con absoluta sinceridad. Entre otras cosas, Carlos Fitz-James expresa su deseo de que en Navidad se reúnan todos los hermanos de nuevo, en Palacio y para celebrar las fiestas en armonía y fraternidad: “Sí, eso espero. Que vengan los más posibles, porque, unas veces, por enfermedad de la familia de unos, y otras veces, porque no están, siempre falta alguien. Pero bueno…”, dice.

Pero no es oro todo lo que reluce. Cayetano nos cuenta su sentir frente a una posibilidad que no se va a consumar: “No me invitó el año pasado y no creo que lo haga este. No lo digo con acritud, lo encuentro comprensible porque para mí no tiene sentido. No tengo la idea de pasar la Navidad allí”, dice con rotundidad. No es que exista ningún problema, pero la marcha de su madre fue un punto de inflexión: “Entiendo y siento que mi vínculo con Liria, desde que se fue mi madre se ha ido diluyendo. Fue mi casa 50 años y será parte de mis sentimientos, pero ya no le veo sentido ir en Navidad. Tengo por un lado la familia de Bárbara y por otro la de Genoveva y los niños”, argumenta.

Aunque la sintonía entre hermanos es ahora mejor que años atrás, siempre existe algún que otro pensamiento dispar o punto de fricción entre los integrantes de una de las familias nobles más mediáticas en nuestro país. La gestión de Carlos al frente de la Casa de Alba ha sido objeto de debate. En la charla con Hola abría las puertas de Liria, un palacio propiedad de todos los hermanos pero que él ha adaptado a su gusto y necesidad haciendo valer su condición de hijo mayor de Cayetana Fitz James.

El duque de Alba se vanagloriaba en la mencionada entrevista de haber saneado la Casa y usaba la siguiente frase: “Aunque es feo que yo lo diga, porque esto lo deben decir los demás, creo haber saneado su economía, así como la ordenación general de la Casa”. Es conveniente destacar en este punto que, en 2016, el primogénito de la duquesa encontró liquidez al vender al Museo del Prado La Virgen de la Granada, de Fra Angelico, a cambio de 18 millones de euros, si bien el valor de esta obra de arte se situaba entre los 35 y los 40 millones.

Look ha querido preguntarle a Cayetano Martínez de Irujo por esta afirmación de su hermano respecto a la casa familiar: “La casa estaba ordenada. Tenía una estructura antigua que en cinco años no me dio tiempo a cambiar y que la heredamos así. ¿Saneada? Sí. Yo me la encontré con 12 millones de déficit y la deje con 7, casi la mitad”, apunta. Así las cosas, este domingo se vivirá un nuevo cara a cara entre los hermanos y que servirá como recuerdo a su madre. A él le llega “en el mejor momento de mi vida”, feliz al lado de Bárbara Mirján, con muchos proyectos encima de la mesa y habiendo conseguido un imposible en clave familia.