Arrancamos la primera semana de agosto y, aunque las vacaciones de los famosos marcan la tónica de las últimas jornadas, lo cierto es que sigue habiendo novedades en el papel cuché. No se descansa. Por tanto, las revistas han vuelto a lanzar un miércoles más sus publicaciones teniendo como protagonistas a los rostros conocidos del momento. Lecturas cuenta en su portada con Terelu Campos, una de sus colaboradoras estrella.

La portada de la revista ‘Lecturas’ / ‘Lecturas’

La presentadora, que no está atravesando un buen momento, ha hecho gala de su habitual sinceridad y ha revelado cómo se siente al ver a su madre alejada del foco mediático debido a los achaques de la edad que va teniendo conforme pasan los meses. «Esta enfermedad no solo se lleva por delante al enfermo, sino también a los que están a su lado», ha indicado, visiblemente desanimada por la situación familiar que está atravesando. Su madre es ahora el centro de su vida. «Ya no soporto más ver sufrir a mi madre», ha confesado, emocionada. Aunque no sean tiempos felices, la mayor de las hijas saca fuerzas de flaqueza.

Por otro lado, la misma cabecera ha realizado un reportaje con unas imágenes de Albert Rivera junto a una actriz catalana tras meses de rumores de ruptura entre Malú y el ex político. Siguiendo el hilo de la actualidad, ¡Hola! anuncia en exclusiva que Genoveva Casanova ha sufrido una embolia que le ha provocado un infarto pulmonar. Afortunadamente, tras ocho días hospitalizada ha recibido el alta y ya se encuentra recuperándose en la tranquilidad de su hogar.

Portada de la revista ‘¡Hola!’ / ‘¡Hola!’

Semana cuenta en sus páginas una ampliación de lo que ha ido sucediendo en los últimos días, desde la reaparición de don Juan Carlos en Sangenjo, Galicia al tradicional posado familiar de los Reyes Felipe y Letizia junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en Palma de Mallorca, enclave al que se desplazan cada año a principios de agosto. También hablan sobre una de las bombas del verano, el hijo que esperan Patricia Pardo y Christian Gálvez tras casi tres años de amor.

La portada de la revista ‘Semana’ / ‘Semana’

Y, por último, Diez Minutos. La revista tiene como protagonistas de su primera página a Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, tras convertirse, recientemente, en padres de su primera hija. La presentadora dio a luz el pasado 14 de julio y, desde entonces, vive en una completa nube de felicidad volcada en su bebé.

Portada de la revista ‘Diez Minutos’ / ‘Diez Minutos’

Asimismo, se suma a la lista de noticias más candentes de esta nueva entrega el nuevo nidito de amor de Gerard Piqué y Clara Chía, una de las parejas del momento. De hecho, ya han cumplido su primer año de amor después de que el ex futbolista diera portazo a su historia con Shakira, con quien estuvo más de una década y con quien tiene dos hijos en común.