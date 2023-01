La amistad de Paloma Cuevas y el cantante Luis Miguel cada vez está más consolidada. A pesar de que ninguno de ellos se ha pronunciado de manera directa sobre su posible romance, lo cierto es que cada vez pasan más tiempo juntos, es más, algunas fuentes apuntan a que se han vuelto inseparables. Es más, hace unos días, en plena temporada navideña, Paloma Cuevas y el cantante aprovechaban para hacer algunas compras en un conocido centro comercial ubicado en una de las mejores zonas de Madrid, donde disfrutaron de la privacidad que tanto caracteriza a su especial relación.

Según publicó la revista ¡Hola!, el artista y la ex pareja de Enrique Ponce pudieron disfrutar de un exclusivo centro comercial de la zona de Serrano solo para ellos, ya que solicitaron el cierre del área de compras para poder dar una vuelta en horario nocturno y así evitar miradas indiscretas. Allí estuvieron un total de cuatro horas, desde más o menos las nueve de la noche hasta casi la una de la madrugada. Tiempo suficiente para poder hacer sus compras sin ninguna presencia molestia. Tal como apuntaron algunos dependientes a los reporteros de El programa de Ana Rosa, a los dos se les pudo ver muy cómodos durante toda la noche. Es más, la periodista Marisa Martín Blázquez ha llegado a apuntar que el cantante ha establecido su residencia en Madrid y se traslada fuera cuando tiene compromisos. El motivo de que haya elegido la capital española no es otro que su relación con Paloma Cuevas.

Por el momento, ni los protagonistas ni su entorno se han querido pronunciar sobre el carácter de la relación que une a Luis Miguel y Paloma Cuevas, aunque no es ningún secreto que la pareja se conoce desde hace varias décadas, desde que ambos eran pequeños. Las cámaras de la Agencia Gtres han preguntado sobre este tema a Genoveva Casanova, que en el pasado mantuvo un romance con el cantante y en la que, curiosamente, tuvieron mucho que ver Paloma Cuevas y su ex marido, Enrique Ponce. No hay que olvidar que, en cierta medida, la diseñadora y el diestro ejercieron de ‘Celestinos’ en la relación entre Genoveva Casanova y el artista y, durante un tiempo no era extraño ver a los cuatro compartiendo planes, hasta que la pareja rompió su romance.

Sin embargo, aunque en otras ocasiones la mexicana no ha tenido reparos en pronunciarse sobre alguna de sus amigas, sea de manera discreta u ofreciendo algún tipo de explicación, esta vez, Genoveva Casanova no ha querido decir absolutamente nada al respecto y ha negado con la cabeza ante las preguntas de los reporteros. Por el momento, habrá que esperar a ver si se confirma la relación o si tanto los protagonistas como su entorno siguen guardando silencio.