Genoveva Casanova desvela el deseo de Cayetano Martínez de Irujo después del ‘portazo’ familiar

El pasado fin de semana prometía ser toda una excusa para que se produjera el esperado acercamiento entre los miembros de la familia Alba, pero nada más lejos de la realidad. Pese a que Cayetano Martínez de Irujo se había esforzado en preparar una misa para conmemorar el octavo aniversario del fallecimiento de su progenitora, lo cierto es que ninguno de sus hermanos quisieron acercarse a la sede de la Hermandad de los Gitanos, santuario en el que descansan los restos mortales de la duquesa. Algo que en un primer momento podía haber sentado mal al duque de Arjona, que más tarde hablaba con el equipo de LOOK para desvelar las razones por la que no habían acudido ni Carlos ni Fernando pese a haber confirmado previamente su asistencia.

No obstante, quien sí permaneció a su lado fue su ex. Dado el cariño que mantiene hacia el conde de Salvatierra, Genoveva Casanova no desaprovechó la oportunidad de trasladarse al enclave mencionado para decir nuevamente adiós a la que fuera su suegra. Un movimiento con el que ha vuelto a demostrar estar plenamente volcada con el dolor del que fuera su marido, pese a ambos haber iniciado ya caminos separados. Es por ello que, con motivo de su reaparición en la fiesta de apertura de la primera boutique en Madrid de Aquazzura, la mexicana ha atendido a los medios de comunicación sin reparo alguno admitiendo que “a Cayetano le hubiera gustado que sus hermanos hubiesen ido al funeral por su madre”. Unas palabras con las que deja entrever que, pese a que en un primer momento hubo rifirrafes entre Cayetano Martínez y el resto de la familia, lo cierto es que para él ya formarían parte del pasado y estaría dispuesto a limar asperezas con todos sus hermanos de la mejor de las maneras: rindiendo tributo a la duquesa de Alba.

Por otro lado, Genoveva Casanova tampoco ha querido desaprovechar la oportunidad de hablar sobre las polémicas imágenes que protagonizó hace tan solo una semana. La de México era captada por las revista Semana en unas instantáneas con las que comenzaron a aflorar los rumores sobre una posible relación sentimental con José Manuel Gayán Pacheco, un ganadero sevillano que fue invitado a su fiesta de cumpleaños dado en buen vínculo amistoso que poseían y que quizá podría haber derivado en algo más. Aún así, y pese a todos los comentarios que han girado en torno a ella, la ex de Cayetano ha querido asegurar que “no tiene pareja”, aunque eso no significa que no esté abierta a conocer gente y quizá a volver a ilusionarse con una persona con la que comparte su pasión por el mundo animal y especialmente por los caballos, además de estar ambos inmersos en cuestiones solidarias de la misma índole y por las que podrían haber protagonizado algún viaje internacional.