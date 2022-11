El 20 de noviembre es una fecha marcada en el calendario de la familia de Alba. Un año más, Cayetano Martínez de Irujo, fiel a la tradición, ha acudido a la Iglesia de los Gitanos, para la misa en recuerdo de su madre. Es en este templo de la ciudad de Sevilla donde reposan los restos de la anterior duquesa de Alba.

El duque de Arjona llegaba a la iglesia en el octavo aniversario del fallecimiento de la aristócrata en compañía de su novia, Bárbara Mirjan, su hijo Luis, y su ex mujer, Genoveva Casanova. Han sido algunos rostros conocidos como Carmen Tello, los que se han acercado hasta el templo para acompañar al conde de Salvatierra en esta misa en recuerdo de la duquesa de Alba, sin embargo, ni rastro de otros miembros de la familia.

Algo que ha llamado mucho la atención, ya que el propio Cayetano aseguraba en unas declaraciones en exclusiva a este digital que este año esperaba que le acompañaran algunos de sus hermanos. El duque de Arjona confesaba en exclusiva a LOOK que había enviado un email a sus hermanos y que había tenido respuesta afirmativa de prácticamente todos -solo le quedaba saber si Eugenia Martínez de Irujo también se desplazaría a Sevilla-. Sin embargo, no ha sido así.

A la salida, el aristócrata ha atendido brevemente a los periodistas: «es lo menos que se merece ella, una vez al año», ha dicho muy emocionado. Cayetano ha asegurado que esperaba que sus hermanos hubieran acudido, pero ha explicado los motivos de la ausencia de algunos de ellos: «Esperaba que viniesen Fernando y Carlos. Fernando me llamó está mañana y me dijo que estaba con gripe. Carlos yo pensaba que iba a venir, la verdad es que no tengo mucho que venir. Alfonso tiene Covid, lo tenía organizado, pero ha dado otra vez positivo. Yo esperaba que viniese Carlos, me habría hecho ilusión, la verdad», ha dicho el duque de Arjona. Asimismo, se ha mostrado triste por la falta de unión de su familia: «me he esforzado mucho para que mi familia esté unida. La vida es corta, hay que quererse y hay que estar unidos», ha recalcado.

Hace no mucho, el actual jefe de la Casa, concedió una extensa entrevista a la revista ¡Hola!, en la que expresaba su deseo de reunir a toda la familia de nuevo en el Palacio de Liria para celebrar la Navidad: «sí, eso espero. Que vengan los más posibles, porque, unas veces, por enfermedad de la familia de unos, y otras veces, porque no están, siempre falta alguien. Pero bueno…», aseguró Carlos Fitz-James.

Sin embargo, Cayetano no lo tiene tan claro: «No me invitó el año pasado y no creo que lo haga este. No lo digo con acritud, lo encuentro comprensible porque para mí no tiene sentido. No tengo la idea de pasar la Navidad allí. Entiendo y siento que mi vínculo con Liria, desde que se fue mi madre se ha ido diluyendo. Fue mi casa 50 años y será parte de mis sentimientos, pero ya no le veo sentido ir en Navidad. Tengo por un lado la familia de Bárbara y por otro la de Genoveva y los niños», declaró el conde de Salvatierra que aseguraba a este digital que su relación ahora con sus hermanos era más fluida. Precisamente por esto y porque recientemente se pudo ver a toda la familia junta en la presentación de un libro en memoria de su padre, Luis Martínez de Irujo, ha resultado más llamativo aún este ‘plantón’.