Hoy, 16 de octubre, Tana Rivera cumple 23 años en uno de sus mejores momentos tanto personales como profesionales. La joven se ha convertido ya en la mayor alegría de sus padres, además de un auténtico fenómeno trend en las redes sociales. Pese a que su cuenta de Instagram es privada, la joven ha conseguido ser un referente de moda y una auténtica it girl. Ahora, en una nueva vuelta al sol, la gente que más le quiere ha querido mandarle sinceras muestras de cariño.

Como no podía ser de otra manera, la primera en felicitar a Tana ha sido su madre, Eugenia Martínez de Irujo. A través de su cuenta de Instagram le ha dedicado un emotivo post comparando cómo el paso de los años no ha cambiado en absoluto su complicidad. “Qué mayor ya, Tanuqui, qué suerte tengo. Te quiero”, ha escrito con motivo de su 23 cumpleaños. Y es que, la relación entre madre e hija siempre ha sido muy estrecha y así lo han demostrado públicamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo)

Pero no todo ha quedado ahí, pues, como 23 años no se cumplen todos los días, la hija de Cayetana Fitz-James Stuart ha querido darle una sorpresa a su no tan pequeña con una fiesta de lo más especial a la que no han faltado su círculo más cercano. La nieta de la duquesa de Alba cada vez es más mayor y su madre ha querido tener un detalle especial con ella en el que ha habido una sorpresa más: una exhibición del mejor ilusionismo de la mano del mago Samuel Pons. Nada más llegar, Tana Rivera se ha fundido en un caluroso abrazo con Eugenia Martínez de Irujo, para después pasar a saludar a sus amigas y al chico que ha conseguido conquistarle el corazón, Manu Vega.

Pero la aristócrata no ha sido la única que ha querido estar junto a Tana en su día especial. Después de la comida, la joven se ha dejado ver por Sevilla dando un paseo junto a sus hermanos, Lourdes Montes y Francisco Rivera. Un día en el que la nueva ilusión del torero ha vuelto a hacer gala de la buena sintonía que tiene con la joven Tana. A través de las redes sociales ha querido mandarle un mensaje de cariño y demostrar que esta junto a ella siempre. “Muchas felicidades Tana, te quiero”, ha dejado por escrito junto a una foto de ambas.

Para la ocasión, la hija de la Duquesa de Montoro ha lucido un vestido boho estampado en color beige y escote en uve que no le podía sentar mejor. Además, la joven ha vuelto a dar una lección de estilo al combinar su look con unas deportivas negras con cordones y un bolso de tipo saco blanco y negro. Elegante, pero casual. Ataviada con gafas de sol y sin parar de sonreír, la hija del torero ha podido disfrutar de un día muy especial rodeada de las personas que más la quieren.