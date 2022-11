Lo que no sabías sobre José Manuel Gayán, el hombre que habría devuelto la ilusión a Genoveva Casanova

Como ocurre todos los miércoles del año, durante la jornada de este 16 de noviembre miles de kioscos del país se han llenado con las revistas más destacadas del panorama social y nacional, las cuales en su interior están repletas de noticias que no dejan a nadie indiferente. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en esta última ocasión, cuando Genoveva Casanova ha sido captada en unas cariñosas imágenes por las que ha sido relacionada con un misterioso hombre.

Pero, ¿quién ha sido el afortunado que ha conseguido hacer que la ex de Cayetano Martínez de Irujo vuelva a creer en el amor? Pues este no es otro que José Manuel Gayán Pacheco, un ganadero sevillano que fue invitado a la fiesta de cumpleaños de la mexicana dada la gran relación que podría haber florecido entre ellos. Fue durante el pasado 8 de noviembre cuando la que fuera nuera de la duquesa de Alba celebró su 46 cumpleaños por todo lo alto, razón por la que dio pie a un festejo en el que no faltaron sus más allegados, y cómo no, la persona que le habría devuelto la ilusión romántica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Genoveva Casanova (@genoveva_casanova_official)

Eso mismo es lo que se confirma desde el último número de Semana, en el que aparecen reflejadas una serie de instantáneas que denotan que entre Genoveva y José Manuel podría haber algo más que una mera amistad. Sea como fuere, por el momento, ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir esta noticia que ya ha llegado a todos los rincones del país, sobre todo teniendo en cuenta que pocos han sido los hombres que han sonado en torno a ella desde que puso punto final a su romance con el duque de Arjona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Genoveva Casanova (@genoveva_casanova_official)

No obstante, lo cierto es que Gayán podría haberse coronado como el perfecto candidato a ocupar el corazón de Casanova, y no es para menos. Además de existir una muy buena sintonía entre ellos, también comparten pasión por el mundo animal y especialmente por los caballos, motivo por el que él ha llegado a competir dentro de la modalidad del enganche de caballos, ganando algún que otro certamen con el que dejaba entrever que su salud es óptima pese a haberse visto obligado a someterse a un trasplante de riñón hace una década.

Pero ahondando más en el lado más personal de José Manuel, cabe destacar que su vida siempre ha estado fuertemente marcada por la presencia del campo. Siendo el tercero de cuatro hermanos, este ganadero ha conseguido llegar a ser nada más y nada menos que el presidente de la Asociación Española de Criadores de Caballos de Pura Sangre Lusitanos, una labor profesional que compagina con una vida activa con el deporte por bandera. De hecho, esto último también podría haberle acercado a Genoveva, sobre todo sabiéndose que la de México es una gran aficionada de disciplinas como el yoga, además de estar completamente inmersa en cuestiones solidarias a las que Gayán podría haberla acompañado en algún que otro momento.