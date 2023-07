Gerard Piqué no se ha abierto una consulta de asesorías sobre el amor aunque ciertamente no lo haría nada mal. Desde que se retirara del fútbol y pusiera en marcha su pujante Kings League, el catalán ha mostrado su imagen más natural y sincera. Digamos que se ha desinhibido (más todavía si cabe) y ya no tiene problemas en comentar temas de índole personal.

☑️ PIQUÉ Por su comentario ¿sobre las mujeres? en el programa de #KingsLeague 👉 «Comida de cuello por detrás, un poco de comida de orejita… Para cuando están así nerviosas tranquilizar» 👇👇 pic.twitter.com/iowiA2jbUs — ¿Por qué es tendencia? (@acTTualidad) July 21, 2023

Sus consejos sobre el amor se han hecho virales. Hace algunos días le asesoraba a su compañero DjMariio para sofocar el enfado de su novia: para tranquilizar a su chica: «Comida de cuello por detrás, un poquito de comida de orejita. para cuando están así de nerviosas, tranquilizarlas…», decía Piqué. Pero ahora se ha animado a desvelar el secreto para hacer que su relación con Clara Chía funcione.

De la misma manera, tiempo atrás volvió a compartir otro tip dirigido al mismo destinatario: «Puedo dar clases de crisis en parejas. Si queréis luego os doy una clases de…bueno bueno, hay que gestionar las crisis en pareja». A lo que Ibai añadió entre risas: «Se te da bien eso a ti». Pura ironía.

Ibai Llanos le animó a que diera «un consejo sobre el amor». Rápidamente, el exjugador del Barcelona sonrió de esa manera tan pícara que acostumbra y soltó una frase que se ha hecho viral: «Hay que decir a tu pareja que la amas cada día. San Valentín yo ni lo celebro, porque cada día para mí es San Valentín», respondía.

❤🔥Gerard Piqué: «Hay que decir a tu pareja que la amas cada dia. San Valentin yo ni lo celebro, porque que es cada dia para mi San Valentin» ❤🔥 pic.twitter.com/Ler4cuYlIS — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) July 24, 2023

Estas palabras fueron muy aplaudidas por sus compañeros de streaming y vuelven a dejar claro el radical cambio de actitud público de Piqué con Clara Chía respecto a cuando estaba con Shakira. Nunca reveló si a la colombiana le decía todos los días que la quería, pero lo que está claro y meridiano es que, si lo hizo, no funcionó. No obstante, durante los trece años que ha durado su relación nunca se ha mostrado tan romántico como en estos últimos meses con su joven novia, a quien dará el sí quiero en el futuro, tal y como te contó Look en exclusiva.

Clara Chía y Gerard Piqué en el concierto de Coldplay / Gtres

Mientras Shakira sigue disfrutando -a excepción de sus problemas con Hacienda- de su éxito musical con sus nuevas canciones, algunas con dardos hacia su ex pareja y padre de sus dos hijos, el futbolista vive por y para Clara Chía. En una de las últimas retransmisiones de la Kings League saltó como un muelle cuando Ibai le dijo que no sabía lo que era el amor todavía: «¡Qué estás diciendo, tío, tú siempre atacándome! Yo he encontrado el amor ya», le respondió Piqué.