Piqué y la Kings League: el ganador silencioso sal-pica el furor de Shakira

Dicen los que han tratado con Gerard Piqué que es un hombre con un olfato increíblemente tenaz para oler una oportunidad de negocio. No hace demasiado que colgó las botas, pero lleva poniéndose al frente de varios importantes proyectos, ajenos al balompié, desde mucho tiempo antes de su retirada. El último no ha sido baladí y está causando sensación por todo lo que implica y por lo revolucionario de su esencia. Hablamos (cómo no) de la flamante Kings League.

Antes de poner en contexto a nuestros lectores sobre ‘la Liga de Reyes’, es conveniente puntualizar que este negocio ha emergido en la sociedad casi de manera paralela al estallido de la enésima guerra fría entre Piqué y Shakira. Esa batalla de zascas en la que la canción de la colombiana con Bizarrap ha sido el epicentro. Un tema convertido en himno feminista, con aires de venganza contra el padre de sus hijos, que acabó por encumbrarla como victoriosa en este pulso sentimental. Pero, ¿Y si la de Barranquilla no fuera la verdadera triunfadora?

Canta Shakira en la #Session 53 aquello de que «las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan». Razón no le falta puesto que se estima que, sólo con esa canción contra Piqué, ha sido capaz de facturar más de 2 millones de euros gracias a todos los récords que ha batido con sus visualizaciones. Y eso hay que reconocérselo.

Con lo que quizá no contaba era con que su ex sacase tajada de ser el protagonista por alusiones. Y lo ha hecho montado en un Twingo y con un Casio en la muñeca, mofándose en cierto modo de la letra creada por su expareja. Todo ello mientras aumentaba la expectación hacia su figura en cada una de sus apariciones que, casualmente, eran en eventos relacionados con la Kings League.

¿Qué es la Kings League?

Es la pregunta obligada. Hasta hace pocos meses este proyecto, presidido por Gerard Piqué mediante su empresa Kosmos, no era más que una idea en ciernes para cambiar el fútbol tal y como se ha entendido siempre. Hoy en día se trata de un negocio con muchísimo recorrido, que atrae cada vez a más anunciantes (McDonald’s fue uno de los últimos) y que tiene un potente seguimiento no sólo en redes sociales sino también en motores de búsqueda. Tanto es así que, en España, en los últimos 90 días, ha superado en consultas al nombre de su creador. Evidentemente, todo esto se traduce en facturación.

Piqué ha parido un nuevo formato junto a su amigo y socio Ibai Llanos. Se trata de una alternativa al clasicismo que se respira en el balompié actual y que consiste en una liga de Fútbol-7 con ilustres exjugadores en sus filas (Chicharito Hernández, Raúl Tamudo o Joan Capdevila) que están presididos por YouTubers como Ibai o Dj Mario y rostros conocidos de la talla de Kun Agüero e Iker Casillas.

Los equipos participantes y sus presidentes son los siguientes: Porcinos FC (Ibai Llanos); Jijantes FC (Gerard Romero); Aniquiladores FC (JuanSGuarnizo); Los Troncos FC (Perxitaa); XBUYER TEAM (Hermanos Buyer); Saiyans FC (TheGrefg); El Barrio (Adri Contreras); PIO FC (Rivers) Kunisports (Kun Agüero); Rayo de Barcelona (Spursito); Ultimate Móstoles (DjMaRiiO); 1K FC (Iker Casillas).

La principal diferencia con el fútbol convencional, más allá de que son 7 jugadores, reside en las reglas:

Las sustituciones de jugadores durante el partido son ilimitadas.

La tarjeta amarilla supone 2 minutos de exclusión. Las rojas, 5 minutos, hasta que entre un sustituto.

Para el saque inicial, el balón se sitúa en el centro del campo y los jugadores arrancan desde la línea de fondo.

Los dorsales van del 0 al 99.

Los partidos son de dos partes de 20 minutos

A eso hay que sumarle la mayor de las novedades: una carta especial que el presidente selecciona antes del pitido inicial y que pueden usar durante el encuentro una sola vez. Las opciones que se incluyen son: penalti a favor; exclusión de un rival durante 2 minutos; gol doble durante 2 minutos; comodín y robo de carta. Siempre ávido de incorporar cosas nuevas, Ibai propuso hace tan solo unos días que una de las cartas de la liga sea una que apague las luces del estadio, haciendo que los jugadores tengan que jugar sin ver más que el balón.

📊 Datos de #KingsLeagueJ1 en #Twitch y #YouTube 🧐:

▶️ 450k de audiencia media

▶️ 780k de máximo [Saiyans FC vs Porcinos FC]

▶️ El canal de la liga, único en emitir toda la jornada, aporta el 72% de la audiencia total pic.twitter.com/u7x2OI2fxx — TVTOP España (@tvtop_es) January 1, 2023

No hay mejor manera de medir el éxito de Piqué y compañía que en datos. Más de 600.000 personas vieron el encuentro de la jornada 1 entre el equipo de Ibai y el de TheGrefg. Los partidos se pueden ver en abierto y de manera gratuita a través de Twitch, lo que supone una de las claves de su éxito. Tanto es así que, en ocasiones, han superado las audiencias de los choques de la Liga de Fútbol Profesional. La última jornada (22 de enero) fue seguida por más de 1 millón de fieles.

Si Gerard Piqué ha conseguido hacer de su Kings League un fenómeno de masas es por todos estos aspectos anteriores, pero también por acercarse más al espectador medio. Aquí no hay salarios millonarios ni desorbitados. Se acordó que el dinero percibido por los participantes correría a cargo de la liga, no de sus presidentes. Cada jugador tiene un sueldo fijo de 75€ por partido, que es pagado por la organización. Una vez superados los cuartos de final, esta cantidad aumentará a 100€ por partido y así sucesivamente.

Con un amplísimo margen de mejora y captación por delante, a Piqué sólo le han hecho falta unos meses para conseguir un hito: realizar la fase final de la liga en el Camp Nou. ¿Dónde está su techo y el de la Kings League? A lo mejor no está tan humillado como algunos dicen…