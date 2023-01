Después de Te felicito y Monotonía, era un secreto a voces que el lanzamiento de la BZRP Music Sessions #53, la primera colaboración de Shakira (45) con el productor argentino Bizarrap (24), iba a dar mucho de que hablar. La cantante ha logrado posicionarse en el número uno de las canciones más escuchadas de Spotify, y sólo en Youtube, el tema ha conseguido superar las 80 millones de reproducciones. Sin duda un éxito que llega apenas unas semanas después de que la colombiana y Gerard Piqué (35) sellaran su acuerdo de separación en Barcelona ante el juez. La cantante y el deportista anunciaron su ruptura hace ahora siete meses.

El hit ha tenido detractores y defensores a partes iguales, y no musicalmente hablando. Y es que mientras unos apoyan a la de Barranquilla y defienden su valentía, otros la critican y la tachan de «cruel» y «ardida» por la dureza con la que va en contra del padre de sus hijos y su actual pareja, Clara Chía (23). «Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena. Clara-mente es igualita que tu…Cambiaste un Rolex por un Casio», reza la letra, que tiene evidentes referencias a la relación que mantuvieron la intérprete del Waka Waka y Piqué, e incluso a los problemas de la cantante con Hacienda. «Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso. Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22».

Desde la publicación del tema, la colombiana no se había pronunciado sobre cómo se encontraba. Hasta ahora. Lo ha hecho a través de sus redes sociales y echando, aún más si cabe, leña al fuego. La cantante de Hips Don’t Lie ha agradecido a sus seguidores el apoyo y las cifras que ha conseguido la canción en menos de dos días. Además, ha halagado a su equipo y a Bizarrap, aunque no sin antes avivar la polémica: «Gracias al increíble Bizarrap, Sony y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada», ha escrito en su perfil de Twitter junto a una imagen donde se puede ver cómo el tema ha llegado a la posición número 1 del Top 50 Mundial en la plataforma Spotify.

Y nada queda ahí. Shakira también se ha pronunciado en su cuenta de Instagram, donde ha compartido la opinión de una periodista de El Heraldo de Colombia. «Da lo mismo que sea Shakira, una artista de reconocimiento mundial, o la anónima hija de una vecina. Quienes se arrogan el derecho de fungir como miembros de una policía de las buenas costumbres o las formas elegantes para espetarles a las mujeres entusadas cómo manifestar su tristeza o enojo de acuerdo con las normas convencionales se equivocan. Deberían enterarse de una vez por todas que hace rato quedaron atrás los tiempos del fariseísmo en los que los trapos sucios se lavaban en casa», expresa el texto.

Quien no se ha pronunciado todavía al respecto de la canción es el que fuera jugador del FC Barcelona. No al menos directamente. Piqué reapareció este viernes en su cuenta de Twitch para hablar sobre algunos temas que giran en torno a la Kings League. En directo, el catalán optó por el humor e ironía, y regaló a los presentes un reloj Casio: «Tenemos relojes, la Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio, es un reloj para toda la vida», señaló, tomándose con humor la comparativa de la colombiana, que hace referencia al cambio que ha llevado a cabo el ex futbolista en su vida amorosa comparándose con un Rolex, mientras que la actual pareja del protagonista en cuestión sería un Casio.