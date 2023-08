La llamativa actitud de Genoveva Casanova tras sufrir un infarto pulmonar

Primero la tormenta y luego la calma. Y sino que se lo digan a Genoveva Casanova. Gran susto el que se llevó la ex de Cayetano Martínez de Irujo tras permanecer un tiempo ingresada en el Hospital Universitario Moncloa, en Madrid. Después sufrir fuertes dolores en la espalda, a los que, en un principio, no dio importancia, una vez se incrementó la intensidad del dolor tomó decisión desplazarse al mencionado centro sanitario para proceder al correspondiente chequeo. Algo no estaba bien y así fue.

Genoveva Casanova en Madrid / Gtres

La mexicana sufrió un infarto pulmonar y un derrame, lo que hizo saltar todas las alarmas sobre su estado de salud, tal y como ha revelado la revista ¡Hola! en su número de este miércoles, 2 de agosto. Genoveva llegó a creer que se trataba de un simple problema muscular, pero nada más lejos de la realidad. Afortunadamente, la embolia pulmonar fue tratada a tiempo, aunque ha permanecido ocho días bajo la atención de los profesionales de la salud para controlar cómo se iba dando su evolución.

Ahora, ya puede continuar la recuperación desde la tranquilidad de su hogar. Al saltar a la palestra esta noticia que ha hecho tambalear los cimientos del papel cuché, varios reporteros han acudido en su búsqueda. Sin embargo, Genoveva Casanova no ha estado por la labor de hacer ningún tipo de declaración al respecto.

Genoveva Casanova reaparece / Gtres

Genoveva Casanova ha reaparecido por las calles de Madrid, ataviada en un total look beige compuesto por una blusa y pantalón. El toque de color lo ha dado el bolso naranja, tipo maletín. Como accesorio, unas oscuras gafas de sol con las que ha ocultado su rostro. Ante las preguntas de los periodistas para saber cómo se encuentra tras este revés de salud, ha optado por la ley del silencio absoluto. Ni una sola palabra. Al salir del portal de su casa se ha dirigido a un coche privado que la esperaba al otro lado de la calle.

Genoveva reaparece tras su achaque de salud / Gtres

A su regreso al domicilio tampoco ha querido decir nada. Ha omitido cualquier tipo de cuestión. Esta vez ha ido acompañada de una amiga, quien tampoco se ha pronunciado al respecto.

Genoveva Casanova in Madrid 02 ASugust 2023

Fue hace cinco días cuando recibió el alta hospitalaria, concretamente el pasado 28 de julio, según ha revelado la mencionada cabecera. Aunque ya ha pasado lo peor tiene que continuar haciéndose revisiones. Por ahora, sufre algunas consecuencias, se queda sin aliento y todavía le cuesta trabajo hablar. Motivo por el que, probablemente, no haya dicho nada a la prensa cuando se ha encontrado con ella esta misma mañana.

Pese la complicada situación que está atravesando, el cariño de los suyos no le ha faltado en ningún momento. Genoveva ha estado arropada por su hija Amina (con quien abandonó el centro médico), por su hijo Luis y, por supuesto, por el duque de Arjona. Aunque han pasado años desde que sus caminos se separaron, Cayetano y Casanova mantienen una buena y discreta relación de amistad.