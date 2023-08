Genoveva Casanova sufre un infarto pulmonar (y estas son las secuelas)

Gran susto para Genoveva Casanova. Desde hace unos meses, su nombre ha quedado relegado a un segundo plano en la crónica social. Las últimas noticias de su vida informaban del peso de su hija Amina en la actualidad, en un intento de debutar en su primer acto como personaje público que finalmente no se llevó a cabo. Sin embargo, ahora la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo ha sido la protagonista del papel couché por un complicado estado de salud que le ha llevado a permanecer hospitalizada más de una semana.

La mexicana sufrió hace apenas unos días un infarto pulmonar y un derrame que hizo saltar todas las alarmas en su entorno. Tal y como ha comunicado ¡Hola!, tuvo fuertes dolores de espalda durante cuatro días, pero no le dio importancia. Casanova pensó que sería un problema muscular y lo dejó pasar. Hasta que el dolor fue tan intenso que se vio en la obligación de acudir al Hospital Universitario Moncloa, donde le diagnosticaron una embolia pulmonar que fue tratada a tiempo. Después de ocho días vigilando su salud, Genoveva ya ha vuelto a casa para seguir una lenta recuperación.

Genoveva Casanova en un evento / Gtres

Un susto del que ya se recupera

Hace cinco días que recibió el alta hospitalaria, concretamente el pasado 28 de julio y, según ha informado la revista, aunque ya ha pasado lo peor, Genoveva Casanova tiene que hacer frente a una recuperación en la que continúa notando las consecuencias de este último revés: se queda sin aliento y todavía le cuesta trabajo hablar. Dolencias que se pueden apreciar en las imágenes saliendo del hospital, en las que la exmujer de Cayetano está visiblemente dolorida, llevándose la mano al abdomen y con un rostro que deja claro que no han sido los mejores días.

Genoveva Casanova en un evento / Gtres

Eso sí, cariño no le ha faltado en ningún momento. Genoveva ha estado arropada por su hija Amina -con quien abandonó el centro médico-, por su hijo Luis y, por supuesto, por el duque de Arjona. Aunque han pasado años desde que el matrimonio separase sus caminos, Cayetano Martínez de Irujo no ha dudado en volcarse plenamente con su ex mujer en estos momentos tan complicados, y así seguirá siendo durante su recuperación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Genevieve Casanova (@genoveva_casanova_official)

Los motivos del infarto pulmonar

La ex nuera de la duquesa de Alba ha sido muy discreta con este revés de salud, al igual que lo ha sido siempre con su vida más personal. No ha querido pronunciarse en las redes sociales -donde su última publicación data de hace 10 días- ni ponerse en contacto con los medios de comunicación. Pero parece que sí tiene intención de contar su experiencia y ayudar a más personas cuando esté totalmente recuperada. Según ha informado ¡Hola!, una vez se recupere del impacto físico y emocional, quiere dar voz a esta dolencia para alertar a la gente y que no aguanten tantos días como ella hizo. Según han revelado sus más allegados para el magazine, si la ex mujer de Cayetano no hubiese acudido al hospital, la consecuencia habría sido la muerte. Por este motivo, se tomará un tiempo de reflexión y asimilación en esta segunda oportunidad que le ha dado la vida. Al parecer, esta embolia pulmonar -que es el bloqueo de una arteria del pulmón- podría ser una de las consecuencias de haberse contagiado del Covid, pues se están dando muchos casos parecidos en estos últimos años. Pero esto no ha restado sorpresa a este revés, pues bien es sabido el estilo de vida saludable y protagonizada por el deporte que llega Genoveva desde hace años.