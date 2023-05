Hace exactamente una semana, Look informaba del debut de Amina Martínez de Irujo en una alfombra roja después de una vida marcada por el hermetismo y el segundo plano. Lo haría el jueves 25 de mayo de la mano de Rabat, pero este digital ha podido confirmar que, finalmente, su aparición por primera vez como personaje público se ha caído a escasas horas del evento. La firma de joyería, una de las más importantes de nuestro país, ha actualizado su cartel, poniendo a Ana Boyer, Lucía Rivera y Eugenia Silva en cabeza. Ni rastro de la hija de Cayetano y Genoveva Casanova, que no para de crecer como la espuma en el universo 2.0.

Este digital se ha podido poner en contacto con fuentes cercanas a la joven influencer, quienes han confirmado que finalmente Amina no va a poder acudir por cuestiones de agenda. Más allá de este evento, la hija de Cayetano y su madre son habituales clientes de la firma (y así seguirá siendo), aunque quiso participar en este evento con un perfil muy bajito y participando solo en el photocall, sin declaraciones, para apoyar a la firma que consume. Finalmente, debido a problemas de tiempos y estudios, la sobrina de Eugenia Martínez de Irujo no va a poder debutar como un nuevo personaje de la crónica social. Eso sí, cuando haya otra ocasión, ha expresado que no no dudará en asistir, aunque su principal objetivo es seguir manteniendo su intimidad y continuar siendo discreta como hasta ahora.

Si bien es cierto que Amina Martínez de Irujo nació con la fama debajo del brazo por cuestiones familiares más que conocidas, ha sido ahora cuando ha comenzado a establecer vínculos con las redes sociales, los eventos y, en general, con la actualidad. En vista de una semana atrás, sus seguidores han aumentado aproximadamente en tres mil, pero hasta la fecha su perfil en Instagram no está registrado ni como personaje público, ni como empresa. Lo que sí ha podido comprobar Look es que su perfil se ha abierto recientemente, pues comprobando su trayectoria en Social Blade, este digital ha descubierto que los datos públicos son recientes, ya que antes tendría privatizada su cuenta. «No hay datos históricos disponibles antes de este punto. Este perfil se agregó recientemente», se puede leer en la web. ¿Es este el gran paso de la joven para saltar a la fama?

Sea como fuere, lo que está claro es que el debut que anunciamos para este jueves no ha podido ser finalmente por una cuestión de agenda y prioridades, pero que pronto la hija de Genoveva Casanova reaparecerá frente a las cámaras para convertirse en un rostro habitual en eventos de tal calibre. En cambio, su sustituta será Ana Boyer, cliente de la firma, pues cabe recordar que Isabel Preysler ha sido una de las socialites que siempre ha estado ligada a Rabat, trayectoria que han seguido (a la perfección) sus hijas. Ahora solo queda esperar para conocer lo que le deparará el futuro -muy prometedor- a Amina.