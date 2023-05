Isabel Preysler se lanza al ‘streaming’ de la mano de Disney+

Después de un comienzo de año complicado, marcado por su separación de Mario Vargas Llosa y los problemas de Tamara Falcó con su boda, parece que Isabel Preysler está viendo la luz al final del túnel. La socialite ha vuelto a copar titulares por un nuevo proyecto que será su salto definitivo al streaming. Primero fue la marquesa de Griñón con su propio documental de Netflix y ahora será su madre la que abra las puertas de su casa (y de su vida) para Disney+. Hasta la fecha, son pocos los detalles que se conocen de esta aventura en la pequeña pantalla, pero sí se ha podido saber que la producción estará a cargo de Fremantle España y que se estrenará a lo largo de 2023, sin haber cerrado fechas todavía.

Dos años después de haber sido parte de Mask Singer 2, bajo la máscara de ‘Gatita’, la madre de Ana Boyer vuelve a acercarse a los espectadores. Y así lo ha confirmado la plataforma a través de sus redes sociales: «Con Isabel os vamos a conquistar realmente. Arranca el primer proyecto de Isabel Preysler para un servicio de streaming en España. Nuestra protagonista nos abre las puertas de su casa para enseñarnos cómo se prepara para la época más especial del año». Con estas palabras, la plataforma ha confirmado el nuevo paso profesional de la viuda del marqués de Griñón, pero sembrando el misterio acerca del contenido del mismo y dejando en el aire su estreno que, probablemente, será fijado para Navidad. Se trata de una fecha muy especial para la socialite, que la suele pasar en compañía de su familia. Además, según han explicado, será un especial, lo que se entiende que será un único programa, algo que no tiene nada que ver con Tamara Falcó: la marquesa.

Pero esta no es la primera vez que Preysler prueba suerte delante de las cámaras. Ya en 1998 se lanzó a la televisión de la mano de Hoy en casa, un programa de Telecinco acerca de las tendencias del momento en el que ejerció como presentadora. Pero la audiencia no acompañó en su debut: «No soy nada natural ante las cámaras, no lo puedo remediar». Lo cierto es que recibió infinidad de críticas y los medios de comunicación fueron muy duros con su papel en la pequeña pantalla: «Algunos periodistas me han tachado de gélida y artificial. No tengo más remedio que darles la razón». Tras esto, ella misma confesó que la profesión de presentadora no era lo suyo y que estaba ahí colocada por ser un personaje recurrente en la prensa del corazón.

Ahora, la socialite volverá a probar suerte de la mano de Disney+, siguiendo los pasos de su hija, a quien podrá pedir consejo si lo necesita. Sin embargo, Tamara Falcó puede no servirle de gran ayuda, pues su segunda temporada en Netflix se canceló el pasado mes de febrero y, a día de hoy, no han trascendido más detalles. Además, la marquesa de Griñón está plenamente volcada en su boda y en solucionar todos los inconvenientes que se han puesto en su camino a escaso mes y medio de darse el ‘sí, quiero’.