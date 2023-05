Se cumplen dos semanas desde que se anunciara el regreso de Ana Obregón (68) a la pequeña pantalla como miembro del jurado de la nueva temporada de Mask Singer junto a Javier Calvo (32), Javier Ambrossi (38) y la cantante Mónica Naranjo (48); y lo cierto es que su presencia en el programa, está dando (y mucho) de que hablar. Si bien la semana pasada, la que fuera intérprete de Ana y los 7 copó varios titulares de la crónica social por, además de mencionar a Alessandro Lequio (62), utilizar una de las novedades de la temporada, el botón del delatador, que permite a los investigadores pulsarlo cuando quieran y, si aciertan, la máscara debe de desenmascararse de inmediato pero, sino, deben someterse a un castigo; esta lo ha sido por contar una anécdota: cómo y con quién fue su primer beso.

«Mi primera cita fue con Miguel Bosé (67)», comenzó desvelando la actriz, dejando atónitos al resto de sus compañeros. «Era muy niña, tendría dieciséis o diecisiete años. Había la típica fiesta de guateque y vi a Miguel de lejos. Digo: me lo quiero ligar. Iba espectacular. Llevaba una coleta, unos vaqueros, unas botas camperas por encima del vaquero y el primer beso con lengua se lo di a Miguel Bosé», continuó Ana Obregón.

Esta no es la primera vez que Ana Obregón. De hecho, en abril de 2022, con motivo del setenta y seis cumpleaños de Miguel Bosé, Ana le dedicó un post en su perfil de Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores, en el que recordaba la canción que el cantante le dedicó en 1981: Anna. «Con dos días de retraso, pero con mucho amor. Felicidades, Miguel Bosé», escribió Obregón. «Anoche viendo una maravillosa película, House of Gucci, mi sorpresa es que en la escena en que Lady Gaga conoce a su amor suena de fondo la canción que Miguel Bosé me dedicó: Anna», añadió.

Ana Obregón y Miguel Bosé se conocieron en 1978, durante el casting para la película Sentados al borde de la mañana con los pies colgados y, mantuvieron una relación sentimental hasta 1982. El suyo fue uno de los romances más mediáticos de principios de los ochenta. Tanto, que sigue generando titulares más de cuarenta años después. «Fue mi primera vez. Y fue con amor. Resultó tan bonito como había imaginado que sería. Me quedé toda la noche dormida pegada a su cuerpo y vestida con su camiseta de Mickey Mouse», confesó Ana en una entrevista varios años atrás.

Ana Obregón permanece todavía en Miami. No obstante, su regreso a España es inminente. Así lo aseguran al menos a Vanitatis fuentes solventes de su entorno más cercano: «Tiene varios proyectos profesionales cerrados y no puede seguir posponiéndolos. Seguramente, entre mediados de mes e inicios de junio llegue a España con Ana Sandra», cuentan.

Uno de ellos sería la presentación oficial de El chico de las musarañas, el libro que empezó a escribir su hijo, Aless Lequio y que ha terminado ella tras el fallecimiento del joven en marzo de 2020. Asimismo, Bertín Osborne (68) confirmó hace escasos días la presencia de la bióloga en la nueva temporada de Mi casa es la tuya. «No la hemos hecho todavía, pero me ha dicho que me lo va a contar todo, la he visto muy contenta y la venía muy bien… Las connotaciones de cómo y por qué lo ha hecho no las sé, pero se lo preguntaré», aseguró Bertín.