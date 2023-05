Jesulín de Ubrique está sonando en la prensa y en todas las cadenas de televisión nacionales. Después de unos años alejado del foco mediático, ha regresado con más fuerza que nunca y dispuesto a hablar todo lo que ha callado. Y es que, pese a que siempre se ha mantenido muy hermético en el tema de Belén Esteban y su hija, parece que ha llegado el momento de decir ‘basta’. El torero se ha sentado en la hacienda sevillana de Bertín Osborne y, como invitado de lujo de Mi casa es la tuya en una nueva temporada, se ha explayado con tres dardos hacia ‘la princesa del pueblo’ que no han pasado desapercibidos.

El diestro ha concedido su primera entrevista después de ocho años y, además de hablar de su relación con María José Campanario y los momentos claves de su vida, también ha tenido tiempo para mencionar a sus hijos y lanzar algunos dardos encubiertos de los que se espera la respuesta por la parte afectada, que ya confesó lo poco que le gustaba esta repercusión mediática que estaba alcanzando el torero.

A pesar de que Jesulín de Ubrique no mencionó en ningún momento el nombre de Belén, sí que hubo tres momentos en los que sus frases fueron completamente demoledoras. Al principio de la entrevista, el torero habló con el presentador del espacio televisivo acerca de la reciente reconciliación de Manuel Díaz El Cordobés y su padre, que después de más de cinco décadas reconoció públicamente su paternidad. Desde su propia experiencia, el marido de Campanario fue franco: «Al final, el tiempo da o quita la razón a quien la tenga». Y es que, cabe recordar que la colaboradora de Telecinco siempre le ha tachado de mal padre al confesar que fue ella sola quien sacó adelante a su hija.

El segundo portazo no tardó en llegar. Si bien es cierto que el torero lleva muchos años en un discreto segundo plano, centrado en su familia y sin pisar un plató de televisión, en esta ocasión lo ha hecho por un motivo: «Tengo cuentas pendientes con esta casa». Desde que su historia de amor con ‘la princesa del pueblo’ salió a la luz, su nombre ha sonado con mucha fuerza en la crónica social. Sin embargo, él en todo momento ha querido mantener su privacidad en la más absoluta intimidad. «Tengo muy claro que voy a defender la privacidad total y absoluta de mis hijos, de los cuatro. No voy a cruzar ninguna línea que puede perjudicarles. Y respetar la voluntad de mis hijos», ha sentenciado, pues mucho se ha hablado sobre la hija que tiene en común con Belén, que ha dejado claro en más de una ocasión que no quiere ser partícipe de esta guerra pública.

Para finalizar su regreso a la televisión, Ubrique resaltó cómo le gustaría que le recordaran en un futuro, y no es precisamente como la ex pareja de la de Paracuellos: «Como una persona buena, valiente y revolucionario en mi profesión. Me considero buen padre, buen marido, buen amigo y muy enemigo de mis enemigos».