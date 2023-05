Belén Esteban estalla contra Jesulín de Ubrique a escasos minutos de su sonada entrevista

Tan solo quedan unos minutos para que Jesulín de Ubrique protagonice su esperada entrevista en Mi casa es la tuya frente a Bertín Osborne. Una cita muy esperada por la audiencia y que desde el primer momento Belén Esteban ha mirado con cierto recelo al no tener reparo alguno a la hora de hablar sobre su ex y dejar entrever que no ha tratado por igual a su hija que a los tres que tiene en común con María José Campanario. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la colaboradora ha estallado de manera definitiva al conocer un detalle que hasta ahora no sabía.

Ha sido Terelu Campos la encargada de hacer referencia al programa que tendrá lugar esta misma noche en Telecinco, alegando que seguramente no sea posible ver algunos fragmentos en otros espacios televisivos de la cadena de Fuencarral: «No sé si podrás ver los totales, porque una de las condiciones que ha puesto Jesulín de Ubrique es que no se zapee esta entrevista», revelaba la hermana de Carmen Borrego, provocando la reacción inmediata de su compañera de plató: «Yo no he hablado de Jesús desde hace cinco años. Cuando un día me ponen en el Deluxe de colaboradora, no de invitada, es por que se hace una carta, una carta durísima. Y yo contesto por la cara. Que si mañana no se puede, eso que me ahorro porque no la pienso ver. Pero que diga que no se puede zapear pero, ¿quién se cree que es? ¿Justin Bieber o Beyoncé? Yo todo lo que te tenía que decir te lo he dicho y lo sabes. A lo mejor, te da miedo», zanjaba, dejando entrever así que no iba a comentar nada relacionado con el torero más allá de lo que ya había dicho en directo en los días anteriores.

Pero la queja de la también conocida como «princesa del pueblo» no quedaba ahí, y también lanzaba un dardo hacia Mediaset: «¿Y eso lo permite esta cadena? ¿Y por qué? ¿Para que yo no hable? Lo elige él pero lo acepta el Mediaset, Mediaforo o como se llame ahora esta empresa», se preguntaba, demostrando así no estar en absoluto de acuerdo con la decisión de Telecinco a la hora de permitir que otros espacios televisivos no puedan emitir algunas partes de la entrevista y comentarlas con invitados y colaboradores.

Sea como fuere, lo que Bertín Osborne aclaraba recientemente frente a las cámaras de Gtres es que el marido de la odontóloga en ningún momento se ha referido a Belén Esteban, ya que él tampoco se lo hubiera permitido al gozar de una muy buena relación amistosa con la empresaria. Es por ello que habrá que esperar unos minutos más para conocer la versión de Jesulín y saber si hay algo en ella que pudiera molestar a la creadora de Sabores de la Esteban, o si únicamente se ciñe a hablar de su felicidad actual sin entrar en detalles pasados.