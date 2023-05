La única ‘condición’ que Bertín Osborne ha puesto a Jesulín que mucho tiene que ver con Belén Esteban

Bertín Osborne se ha convertido en uno de los personajes del momento, y no es para menos. Hace tan solo unos días salía a relucir que el presentador había vuelto a creer en el amor de la mano de una joven llamada Gabriela Guillén, con quien habría coincidido en una campaña publicitaria. Algo que él ha negado rotundamente, aclarando que únicamente posee una muy buena amistad con la susodicha pese a revelar unas palabras que parece ser que Fabiola Martínez no terminaba de creer del todo. Eso, sumado a que su primer invitado en la nueva temporada de Mi casa es la tuya no es otro que Jesulín de Ubrique, ha provocado que el maestro de ceremonias se sitúe en el ojo del huracán.

Con motivo de la presentación del documental Fanáticos de lo real by Burger King celebrada en los Teatros Luchana, el cantante ha reaparecido con una sonrisa y dispuesto a hablar largo y tendido sobre algunos aspectos de su vida tanto personales como profesionales. Un momento en el que ha aprovechado para aclarar que Gabriela es una chica «muy trabajadora y válida», deshaciéndose así en halagos ante ella aunque sin decir que se podría tratar de su nueva compañera de vida, siguiendo así fielmente su postura a la hora de afirmar que se trata de una amiga especial como muchas otras.

Lejos de dejar ahí su testimonio, Bertín también ha hecho referencia ante las cámaras de Gtres a su entrevista con Jesulín de Ubrique. Una situación muy esperada a nivel mediático en la que ha confesado que «no se menciona a Belén Esteban en ningún momento». Y es que, aunque muchas personas pudieran llegar a creer que ésta podría ser la excusa perfecta para que el torero «devolviera» todas las pullas que la también conocida como «princesa del pueblo» le ha dedicado en la pequeña pantalla durante años, nada más lejos de la realidad, ya que el presentador no ha permitido que «Jesulín hablase mal de Belén» ya que mantiene una relación amistosa bastante positiva con la colaboradora de Sálvame, siendo también compañeros de cadena.

Sea como fuere, habrá que esperar al próximo lunes, 15 de mayo, para ver al marido de María José Campanario sentarse frente a Bertín Osborne para hablar con total lujo de detalles sobre algunos puntos de su vida. Algo que resultaba bastante extraño teniendo en cuenta que Jesulín siempre había optado por permanecer en un segundo plano a nivel televisivo, haciendo caso omiso a las críticas que pudieran verterse sobre él para seguir con su día a día con su esposa y sus hijos, además de con su recién estrenada paternidad, ya que era el pasado 7 de junio en torno a las 22:45 horas de la noche cuando la odontóloga daba a luz a Hugo, su tercer hijo en común con el torero. Una llegada inesperada que, sin embargo, llenaba de felicidad a toda la familia.