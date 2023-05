Se cumplen más de veintitrés años desde que Belén Esteban (49) abandonara Ambiciones tras cinco años de relación sentimental con Jesulín de Ubrique (49), que entonces conseguía extrapolar el mundo del toro más allá de los ruedos; en brazos de su hija en común: Andrea Janeiro (23), que vive alejada del foco mediático. No obstante la guerra entre ambos se mantiene igualmente activa. Y es que si bien en los primeros meses tras su ruptura, Belén era ante la prensa una mujer discreta y sencilla, con el paso de los años ha logrado hacerse con un sobrenombre en los platós de televisión gracias a contar su historia con el torero, y a hacer públicos los reproches al diestro por su nula implicación en la vida de su primogénita.

Sin ir más lejos, con motivo del regreso de Jesulín de Ubrique a las primeras filas de la televisión, la colaboradora de Sálvame estalló este miércoles de nuevo en contra del que fuera intérprete de Toda. «No tengo absolutamente nada de lo que hablar. Él y los suyos saben lo que hay. A esa la he parido yo, pero es tuya. Tuya, aunque otras personas que estén cerca de ti dicen que no. En la cartita. Ten cojones con quien los tienes que tener, no conmigo. Ante esa, mato, porque es la que me duele a mí. Entiendo que tú tengas cuatro, pero yo tengo una», comenzó diciendo. «Ayer dejé todo muy claro, no quiero entrar en más porque sabéis que hay una persona que no quiere. Toda la familia sabe lo que hay. Lo que pasa es que muchos se callan por miedo», zanjó.

Sus palabras llegan apenas unos días después de que Telecinco anunciara el regreso de Mi casa es la Tuya en su programación, con Bertín Osborne (68) como conductor y Jesulín de Ubrique como primer invitado de la temporada. Asimismo, Jesús Janeiro Bazán -su verdadero nombre-, se ha confirmado como uno de los participantes para la nueva edición de Masterchef Celebrity (La 1), y acudió hace escasos días a El Hormiguero (Antena 3) para promocionar El camino a casa.

Sus comienzos

Jesulín de Ubrique y Belén Esteban se conocieron en 1995, durante el mejor momento a nivel profesional del gaditano, y tras un cruce de miradas que derivó en una conversación y un flechazo, según ha contado en varias ocasiones la colaboradora de televisión. Sin embargo, ambos no decidieron hacer pública su relación hasta dos años más tarde de comenzar su romance. Entonces, las portadas de la crónica social se llenaron de imágenes de la pareja, pese a los continuos rumores de posibles infidelidades por parte del torero a la televisiva, al que se relacionó con nombres como Mari Carmen Moreno o Vicky Collado.

Fruto de su amor, en el año 1999 nació su única hija en común. Un nacimiento que provocó la mudanza de la pareja a Ambiciones, la gran finca del torero, en Prado del Rey, en Cádiz, que, lejos de afianzar su amor y su familia, sirvió para poner punto y final a su noviazgo en el año 2000, sin llegar a pasar por el altar. «No era feliz, no podía seguir allí. Me invitaron a salir. Me dijeron que cogiera a mi hija y me fuera porque dije que estaba harta delante de todos. La convivencia era horrible. A mí Jesús nunca me ha echado. Tuve una discusión y me fui», expresó Belén durante una entrevista.

Pese a sus sonados desencuentros con la madre de su primera hija, Jesulín no tardó en encontrar el amor tras separarse de Belén. Apenas unos meses después de hacerse pública su separación, y mientras se encontraba convaleciente de un grave accidente de tráfico, el torero conoció a su actual esposa y madre de sus otros tres hijos: María José Campanario (43). «La vi por primera vez en un restaurante. La invité al campo. Le dije: De esta cara no te vas a olvidar en la vida», desveló Jesulín en una entrevista en exclusiva para Canal Sur. «Cuando tuve el accidente ya estábamos saliendo juntos, y al año siguiente nos casamos», añadió.