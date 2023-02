El ‘zasca’ de Belén Esteban a Jesulín de Ubrique con guiño a Isa Pantoja

La boda de Isa Pantoja con Asraf Beno está a la vuelta de la esquina, motivo por el que se ha convertido en el tema estrella en muchos platós de televisión. Aunque la hija de la tonadillera ya admitió no estar dispuesta a invitar a su hermano a su boda, lo cierto es que ya han salido a la luz los que podrían ser nuevos impedimentos en la celebración del enlace en cuestión. Estos no son otros que los familiares del novio, que podrían no estar de acuerdo en la boda e incluso negarse a asistir a ésta, ya que «no la aceptan».

Como no podía ser de otra manera, el asunto se ha tratado durante esta misma tarde en Sálvame, programa en el que Belén Esteban ha aprovechado para dar su opinión: «Yo tengo una hija y la puedo aconsejar, pero a los hijos hay que dejarles volar. Lo que más le tiene que importar a unos padres es la felicidad del hijo, nos guste o no nos guste la pareja. A lo mejor el día de mañana la persona que escoja yo diga: ‘Uf, madre mía, no lo veo’. Pero los padres lo que tenemos que hacer es dejar a los hijos ser felices por mucho que nos duela, si tu hijo es feliz con la pareja que escoja déjale vivir, si se va a confundir ya aprenderá», comentaba la colaboradora, dejando entrever que, cuando llegue el momento, dejará que la hija en común que tiene con Jesulín de Ubrique tome sus propias decisiones sin interferir en ellas.

No obstante, la ganadora de Gran Hermano VIP no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar un dardo envenenado a su ex, demostrando que no se ha ocupado de su hija tal y como ella hubiera querido: «Hay algunos padres que a unos hijos les ayudan en todo y a otros no les ayudan en nada, y todos los hijos duelen lo mismo o eso dicen». Unas palabras que no han pasado desapercibidas para compañeros como Rafa Mora, que ha querido seguir ahondando en el tema: «Más claro el agua, no va dirigido a nadie». Mientras que, por su parte, ha querido quitar hierro al tema y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones: «Va por más gente», zanjaba, aclarando así que uno de los destinatarios principales de su mensaje no es otro que el marido de María José Campanario.

Sea como fuere y en cierto modo, Belén se ha sentido identificada con la hija de Isabel Pantoja y con su novio, con quien lleva casi cuatro años unida sentimentalmente y habiendo formado uno de los tándem más consolidados del país. Tanto es así, que ambos se han apoyado en las circunstancias más difíciles de sus respectivas vidas y han demostrado estar muy enamorados, motivo por el que han querido dar un paso más allá en su relación que apunta a traer mucha cola.