Belén Esteban retoma su faceta como actriz con el rodaje de una nueva película

Ha pasado más de una década desde que Belén Esteban irrumpió de lleno en el ámbito cinematográfico de la mano de Santiago Segura para dar cabida a Torrente 4: Lethal Crisis, uno de los mayores éxitos dentro de nuestras fronteras en el que la también conocida como “princesa del pueblo” pudo ponerse a prueba en una nueva esfera al igual que hicieron otros rostros conocidos como el de Kiko Rivera para la misma producción. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la colaboradora ha optado por abrir sus horizontes a la hora de volver a formar parte de la pequeña pantalla de la manera más inesperada.

Ha sido durante esta misma tarde en Sálvame cuando la ex de Jesulín de Ubrique se ha hecho eco de la buena nueva, la cual desconocían todos sus compañeros y especialmente la audiencia. Esta no es otra que su participación en la película Ukelele para dos del director Enrique García Atralla. Una producción en la que Belén se verá obligada a poner toda la carne en el asador, sobre todo teniendo en cuenta que se interpreta nada más y nada menos que a sí misma: «Yo hago un papel de mí pero hay algo que os va a sorprender mucho. Me sentí muy bien y muy cómoda». Algo por lo que Esteban ha asegurado estar «muy ilusionada» a la par que «contenta» por la oportunidad que le han brindado, contando con un reparto que considera «extraordinario»: «Estoy muy contenta de la oportunidad que me ha dado Enrique García, es un director extraordinario. La película se llama Ukelele para dos y tenemos que seguir grabando. Estoy muy contenta por decir que el año que viene voy a ir al Festival de Málaga», zanjaba, dejando entrever que esta nueva etapa de su vida está cargada de esperanza y quizá sea el punto de inflexión perfecto para poco a poco ir abandonando el foco mediático, algo que ya auguró que ocurriría en un futuro, aunque sin desvelar más detalles sobre el cómo ni el cuándo.

No obstante, lo que sí ha querido contar la colaboradora es el lugar donde han tenido lugar las grabaciones en la más absoluta hermeticidad, las cuales seguirán en tan solo unos meses: «Lo grabé en Marbella. No voy a decir cuál es la otra localización… Ahora están grabando los actores y para primavera vuelvo a grabar yo», señalaba, visiblemente contenta por todo lo que está por venir en lo que a lo laboral se refiere y después de haber dejado atrás la tormenta que tuvo que vivir hace tan solo unos meses a consecuencia de su caída en pleno directo, por la que se fracturó la tibia y el peroné y tuvo que ser intervenida.

Sea como fuere, lo que sí parece es que Belén guardará un recuerdo mucho mejor de esta película que de la de Torrente, sobre todo sabiéndose que ahora goza de una felicidad que por aquel entonces no tenía: «Me ha hecho mucha ilusión porque cuando hice el papel de Torrente no era el mejor momento de mi vida. Pero ahora estoy en un momento maravilloso y lo he disfrutado un montón», finalizaba, aunque habrá que esperar para ver el resultado.