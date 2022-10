De Paz Padilla a Santiago Segura: los VIPS despiden a Spiriman en la red

La mañana de hoy, 14 de octubre, ha comenzado con una triste e inesperada noticia. A los 46 años, Jesús Candel ha fallecido víctima de un cáncer de pulmón contra el que llevaba batallando desde agosto de 2020. El conocido mediáticamente como Spiriman ha sido un referente en la lucha por la sanidad pública, aunque algunas de sus declaraciones no han pasado desapercibidas.

Durante estos dos años, Spiriman ha sido un gran ejemplo de superación en las redes sociales, donde ha ido haciendo partícipes a sus seguidores de su evolución contra la enfermedad. En su última publicación, que data del pasado 28 de septiembre, Jesús dejo constancia de su positividad en los momentos más oscuros: “Dame 24 horas más. Aunque estemos en la cama por la enorme cantidad de analgésicos opioides, los dolores, el cansancio o la pereza que nos contagia el cáncer, siempre hay alguien que te puede ayudar”.

Hoy, su ejército de seguidores lloran la pérdida y alguno de los rostros más conocidos del panorama nacional han querido dejar su pequeño tributo en el universo 2.0. Hace apenas unas horas, su amigo y director de UAPO, Javier Cánovas, le ha escrito un emotivo mensaje con el que contar a sus seguidores la trágica noticia. “Joder Jesús, qué putada me has gastado. Aún no te deberías ir, nos queda tanto por hacer juntos y por ayudar a tantos que no sé si voy a poder hacerlo sin ti”, ha comenzado diciendo. Tras hacer un repaso por sus valores, entre los que la fuerza, la amistad y el coraje son protagonistas, su amigo le ha prometido continuar con su legado: “Estés donde estés, te quiero tela y lo sabes. Ayúdame a seguir en la lucha contra este puto cáncer que se lleva lo mejor”.

Un post que no ha tardado en llenarse de comentarios de cariño de algunos celebs de nuestro país. Entre ellos, Paz Padilla, que no ha dudado en hacer pública la buena sintonía que mantenía con él: “Amor, buen viaje!!!! Has luchado no solo para vivir, sino para ayudar a muchos. Tu camino será fácil, porque has dejado mucho amor. Tu familia tiene que estar en paz, eres un ejemplo, les mando miles de besos”, ha comenzado escribiendo. Para finalizar, la humorista ha expresado que le manda mucho amor para continuar con su camino: “Gracias por estar cada día con nosotros y espero que aprendamos a valorar la vida como tú. Te quiero, avanza!!!”.

Además de Irma Soriano o Esther Arroyo, quien también ha querido rendir un pequeño tributo a Spiriman en su perfil de Instagram, ha sido Santiago Segura, que le ha dedicado un post y un emotivo texto lleno de amor. “Adiós Jesús. Me he levantado esta mañana con esta triste noticia. Te conocí brevemente pero no pude evitar sentirme atrapado por tu energía y tu fuerza positiva, tu simpatía y tus ‘yeah’, tu manera de llamar a las cosas por su nombre y de luchar contra todo lo injusto, como este cáncer cabrón que no te ha dado tregua”, ha escrito con resignación.

Y es que, el actor y Jesús Candel se conocieron personalmente durante el rodaje de Padre no hay más que uno 3. Desde entonces, ambos forjaron una estrecha amistad que se ha visto reflejada en las redes sociales. “Nos quedamos con tu sonrisa, con tus cabreos de indignación contra lo que no veías limpio y claro, con tu potente luz. Y, sobre todo, con la UAPO, esta fundación que debe de seguir adelante para ayudar a todos los que luchan contra esta asquerosa enfermedad. Hasta siempre Spiriman…”, ha finalizado. Un adiós cargado de sentimiento que ha removido por completo el universo 2.0.