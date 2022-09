Paz Padilla: el éxito arrollador de la chica de un millón de euros

Paz Padilla ha logrado demostrar que hay vida más allá de la televisión. Una afirmación que quizá ni ella misma, optimista por naturaleza, se habría aventurado a decir cuando perdió su puesto en Telecinco. El vehículo que le ha llevado hasta el triunfo lleva el nombre de El Humor de mi vida. Así fue como ella bautizó a su libro y posterior obra de teatro homónima. Los datos recogidos de ambos proyectos muestran una gran acogida por parte del público, pero especialmente revelador es el que ha cosechado con su función.

Comencemos por el principio. La gaditana lanza al mercado su libro el 7 de abril de 2021. Su objetivo es compartir con el gran público el proceso de duelo que vivió al despedir para siempre a su marido, fallecido en verano de 2020 y a quien acompañó hasta su último suspiro de vida. Con su publicación, Paz quiso hacer un tributo al hombre que marcó su vida por y para siempre.

A través de sus páginas cuenta su historia de amor y despedida :»Un viaje entre el amor y la muerte donde se aprende a vivir bien y a morir bien. Un camino lleno de hallazgos, de errores, de pena y de humor, de mucho humor», dice ella misma. Gracias a su testimonio, los lectores han aprendido a transitar el camino del duelo con una mayor aceptación y paliar el dolor por la pérdida de un ser querido. Y es que Padilla lo tiene claro: «Somos una sociedad que vive de espaldas a la muerte por puro terror. Rehuimos hablar de ella».

Look ha querido aproximarse a quienes más de cerca han vivido el proceso en el que la expresentadora ha convertido su libro en todo un hit. Fuentes muy cercanas a la editorial, así como responsables de la promoción en su comienzo, afirman que «fue todo un superventas», con especial tirón «en las primeras semanas». Además, las reseñas de lectores en diferentes portales de venta no pueden ser mejores, calificando El Humor de mi vida con un notable alto.

‘El humor de mi vida’ da el salto al teatro

Paz no fue ajena a este éxito y quiso darle continuidad de una manera muy ambiciosa. Así fue como su obra pasó de las páginas a las tablas. Un reto mayúsculo para el que ella iba a ser la protagonista. Se reunión de un equipo técnico encabezado por Pablo Barrera y juntos dieron forma a una obra de teatro exitosa, que actualmente se ha convertido en una de las opciones de ocio favoritas de los madrileños.

El Teatro Capitol de la Gran Vía acoge desde el pasado 16 de septiembre la segunda temporada de El humor de mi vida. Y lo hace con el dulce regusto en el paladar de los buenos registros que cosechó en la primera. Más de 45.000 espectadores disfrutaron de la función. Algo que supuso una recaudación de más de 1 millón de euros. Evidentemente, no todo ese dinero fue a parar íntegramente al bolsillo de Paz Padilla. Pero bien es cierto que no se trata de una obra con un amplio reparto de actores, partiendo de la base de que ella es la actriz principal. En cualquier caso, es una cifra nada desdeñable y que demuestra que con «amor, aprendizaje, dolor y risa», la andaluza ha conseguido hacerse un hueco fuera de la pequeña pantalla.

Un éxito arrollador que ha sido confirmado por el entorno más cercano de Paz Padilla, si bien la actriz no quiso pronunciarse para este digital sobre este asunto, sí lo hizo una fuente que la conoce bien: «Los tres primeros días de la segunda temporada han sido casi tres llenos». Y no solo eso sino que las expectativas no pueden ser mejores: «Los informes de preventa indican que muy probablemente se haga sold out varios días hasta el 13 de noviembre».