Kiko y Cayetano Rivera se encuentran en un bonito momento familiar. Tal y como han compartido en su redes sociales, los hermanos han disfrutado de las Navidades juntos, derrochando buena sintonía y una complicidad que parecen no tener con Francisco, pues cabe destacar que la relación entre los vástagos de Carmen Ordoñez a día de hoy es inexistente.

Como era de esperar, el hijo de Isabel Pantoja ha disfrutado de las festividades alejado de Cantora y de todo lo relacionado con su familia materna. Mientras Isa Pantoja se ha dejado ver por Canarias junto a su prima Anabel, en un intento de recuperar el tiempo perdido, el Dj ha optado por quedarse junto a Cayetano, con quien ha estado muy unido estos últimos meses. Y es que, ambos han sido el paño de lágrimas del otro pues, mientras el marido de Irene Rosales está recuperando su vida tras sufrir un ictus, el torero se encuentra asumiendo que su ruptura con Eva González es ya una realidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Después de pasar juntos el día de Navidad, los hermanos se han reencontrado para disfrutar de una jornada en la que no ha faltado el buen rollo. Incluso, han establecido un propósito en común para este 2023: reír más. Así lo han dejado claro en sus cuentas de Instagram: «No importa la edad, un hermano es siempre una bendición. Te quiero». Una imagen con la que han vuelto a dejar constancia de que su relación está atravesando su mejor momento y que, pase lo que pase, siempre podrán contar el uno con el otro.

Un 2023 cargado de ilusión

Parece que Kiko Rivera ha comenzado el año con más fuerza que nunca. Después de ver su vida en peligro tras sufrir un ictus que le tuvo ingresado varios días en el hospital, el Dj ha comenzado a tomarse las cosas con otra filosofía. Fue el pasado 28 de diciembre, a escasos días de dar portazo a un año de lo más convulso, cuando el hijo de Isabel Pantoja anunció que su regreso a los escenarios es inminente. «Ya se están empezando a cerrar fechas», comunicó a sus seguidores, dejando ver que la gira del 2023 estaba más que preparada. Poco a poco, el hermano de Cayetano Rivera dará más detalles.

Pero este no ha sido el único mensaje que el marido de Irene Rosales ha compartido en el universo 2.0. Aunque se encuentra resurgiendo de sus cenizas cual ave fénix, son muchas las críticas que ha recibido por su trabajo. Tanto es así que ha querido mandar un mensaje de lo más enigmático: «El secreto para vivir en paz es no meterse en la vida de nadie. Respeta la vida de los demás aunque no estés de acuerdo y no entiendas sus razones. Y para que no lo saquéis de contexto…no va ni por mi madre ni por nadie de mi familia materna». De esta forma, parece que el Dj quiere empezar el año dejando atrás el pasado y, sobre todo, la guerra familiar y mediática que tantos dolores de cabeza le ha traído estos últimos años.