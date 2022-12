La buena sintonía entre Paz Padilla y sus compañeros de Sálvame brilla por su ausencia, al menos en estos momentos. Así ha quedado claro este martes 13, cuando la gaditana ha acudido por segundo día consecutivo a cumplir con sus compromisos profesionales en Mediaset. A su llegada, ha coincidido en la sala de maquillaje con algunas caras conocidas, como las de Kiko Hernández, Rafa Mora o Belén Esteban. Y, a juzgar por el relato de estos últimos, la frialdad mezclada con tensión ha sido la tónica dominante del reencuentro.

María Patiño ya avisaba al principio del programa que algo no había ido bien: «Parece que hay más amistades rotas», introducía. El cara a cara entre Paz y quienes fueran sus compañeros ha estado sacudido por un alto voltaje y así se ha encargado Belén Esteban de explicarlo: «Yo cuando entro a un sitio y está la gente, yo saludo. Hombre si no me saludan, yo no saludo».

Hay que recordar que el detonante del cese de Paz Padilla de Mediaset fue un profundo desencuentro con la de San Blas, incentivado días atrás por opiniones contrarias sobre la vacunación de la Covid. Ahora, ha quedado claro que siguen sin dirigirse la palabra y que están muy lejos de limar asperezas para que su relación vuelva a ser fluida.

Más conciliador se ha mostrado Rafa Mora, quien no ha tenido reparos en asegurar que «a mí me ha saludado pero porque yo he coincidido con ella en otras ocasiones. Yo no sé si Belén y ella se habían visto antes pero yo sí he tenido la suerte de coincidir con ella y la verdad es que tengo una buena relación», ha confesado el ex tronista de Mujeres y hombres y viceversa.

Kiko Hernández también ha querido dar su opinión de cómo ha sido este frío y crispado cara a cara con Paz Padilla: «A mí me llama la atención que una persona que da mil entrevistas todas las semanas, todos los días y a cualquier hora diciendo que ella solo está para dar amor, repartir amor y es un ser de luz que da amor… Desde luego llega a maquillaje y no saluda a sus compañeros», ha argumentado con su mordaz ironía habitual.

Pero el colaborador no se ha quedado ahí y ha dicho que le «ha dado igual». «Yo le he dicho a Belén gritando «¿Qué tal estás Belén?» y me dice ella «muy bien, ya no estoy de los nervios». Yo le he respondido: «eso es por el Omicron», finalizó. Por cierto que a quién sí ha saludo ha sido a Adela González, que no tiene ningún problema con ella. Por ello, Belén Esteban le ha sacado de la ecuación: «Tú es que no estabas aquí».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

Por el momento, es todo un enigma el rol que ocupará Paz Padilla en su regreso a la cadena de Fuencarral. Una vuelta que ella misma ha querido compartir con sus seguidores de Instagram mediante stories. La tensa espera va llegando a su fin, aunque por el camino siga cobrándose amistades.