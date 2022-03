Nueva pareja sorpresa: Kira Miró y Salva Reina. Este nuevo romance dentro de la industria cinematográfica salía a la luz durante la semana que ha tenido lugar el Festival de Málaga. Ha sido la revista ¡Hola! quien daba la exclusiva con unas fotografías de ambos paseando por las calles de Madrid, con beso incluido. Sin embargo, han sido ellos mismos quienes han confirmado su romance durante la alfombra roja de clausura del certamen.

Más enamorados que nunca y en momento muy feliz de sus vidas, la pareja de actores se han pronunciado. La actriz de Los brazos rotos, nerviosa y emocionada al mismo tiempo, ha confesado que sufrió un microinfarto cuando salió la noticia de su nueva pareja en portada. “Nunca lo imaginé”, ha expresado. Da la misma forma que Salva, que confiesa estar abrumado con la noticia: “No estoy acostumbrado a esto”. Sin embargo, ha sabido buscarle el lado bueno a las cosas. “Tal y como está el mundo, que eso sea noticia, me parece una cosa muy bonita”, ha comunicado a los micrófonos. Hablando con Kira, la actriz no ha querido confesar qué es lo que le ha enamorado del actor. “Eso no lo voy a decir. Eso me lo guardo para mí”, ha dicho con una gran sonrisa. El humorista, por su parte ha sido sincero con sus sentimientos. “Qué te voy a contar, creo que salta a la vista”, ha dicho refiriéndose a qué es lo que había visto en Kira para enamorarse de ella. Al igual que Patricia Pardo y Christian Gálvez han sido la pareja estrella de la televisión, Kira Miró y Salva Reina se han convertido en el romance de la temporada de la gran pantalla, algo para lo que el actor de Allí abajo confiesa no estar preparado. “Yo lo único que quiero es seguir trabajando y seguir viviendo”, ha manifestado a las cámaras. La realidad es que, preparados o no, la noticia ha inundado la prensa rosa nacional.

La pareja de actores se encuentran en un momento muy especial de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Kira está inmersa en un nuevo proyecto, del que no ha querido dar detalles. “Ahora estoy rodando una serie que no puedo contar hasta verano”, se ha sincerado. Además, ha explicado que ya no está en el teatro, por lo que ha decidido centrarse solo en la serie, “aunque con una película por medio”, ha comunicado. La ganadora de la primera edición de El Desafío ha posado feliz y radiante con un vestido satinado en color fucsia, en la que se ha sido la alfombra roja de clausura de la 25 edición del Festival de Málaga. “El festival tiene 25 años, pero vengo desde el 24. Málaga nos acoge genial”, se ha despedido. Por su parte, Salva, un habitual en el certamen, ha confesado estar muy feliz de poder asistir, un año más a tan especial certamen. “Me gusta mucho mi ciudad, venir al Festival siempre es una alegría, porque es un festival de un calado espectacular. Y encima venir con proyecto, como he venido este año, pues muy contento”, ha afirmado a las cámaras. “Estamos muy contentos, hemos recibido un premio muy bonito, que me hace mucha ilusión”, ha sentenciado el humorista.

Ya el pasado verano, Kira Miró y Salva Reina coincidieron en el rodaje de Todos los hacen y ahora, participando junto en la película Vienes o voy, han asistido al Festival de Cine de Málaga para presentar el filme. Aunque la noticia de su relación salió a la luz en pleno certamen, la pareja de actores ha evitado posar juntos ante las cámaras, por lo que el posado oficial tendrá que esperar. Eso sí, han confirmado su romance con unas declaraciones que no dejan lugar a dudas. Y es que, una vez más, el amor supera toda ficción.