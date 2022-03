Christian Gálvez y Patricia Pardo ‘compiten’ en televisión en medio de su romance

El pasado mes de febrero salía a la luz que Christian Gálvez había encontrado el amor al poco tiempo de darse a conocer su separación con Almudena Cid. Fue a finales de año cuando la revista Hola revelaba en exclusiva que el presentador y la exgimnasta tomaban caminos separados. Una noticia que sorprendió, ya que el 7 de agosto celebraban su undécimo aniversario de casados. No pudo ser y, ahora el que fuera hilo conductor de Pasapalabra -escenario donde conoció a Cid-, ha rehecho su vida junto a Patricia Pardo.

De hecho, la pareja se ha dejado ver públicamente en actitud cariñosa y se han dedicado algún que otro comentario a través de las redes sociales. Algo que no ha sentado del todo bien a Almudena. “Me he sentido tan engañada… Ahora necesito comportarme acorde a mis valores. Quizás algún día se sepa todo”, explicó con dolor Almudena Cid en una entrevista a ABD. “No sé con quién estuve”, añadió.

Dejando este entramado amoroso a un lado, Christian y Patricia se han convertido en contrincantes en cuanto a la parrilla televisiva se refiere, ya que ambos han coincidido en la misma hora de emisión de sus programas. Sin duda, se trata de una carrera a fondo para conseguir la máxima audiencia posible en sus respectivos espacios.

Este mismo lunes 21 de marzo ha tenido lugar la emisión más especial de Alta Tensión, ya que Josué se ha alzado con el premio de 693.000 euros. Tras decir “correcto” después de que el participante resolviera el panel final, el presentador y el concursante se han tirado al suelo de la emoción. “Voy a decir una cosa. Padezco Síndrome de Asperger. Y hoy, con esta gesta, he demostrado que las personas que tenemos dificultades psíquicas o mentales podemos aspirar a grandes cosas como esta», ha dicho Josué.

Por otro lado, Patricia Pardo se ha puesto al frente hoy de El programa de Ana Rosa, ya que Joaquín Prat se ha ausentado de manera inesperada. Es por eso por lo que la periodista ha conducido hoy el espacio que ha coincidido en antena con el de su pareja, Christian Gálvez.

La dedicatoria de Christian Gálvez a Patricia Pardo

Lejos de ocultar su romance o de mantenerse discretos, Christian Gálvez y Patricia Pardo han demostrado que su relación va viento en popa. Tanto es así, que a través de las redes sociales han dejado claro que lo suyo va en serio.

El pasado 28 de febrero el escritor publicó un post en el que aparecía un ramo de rosas rojas, aunque lo más llamativo fue que etiquetó a Pardo en dicha publicación. Además, añadió un pie de foto que coincide con lo que tiene la comunicadora en la descripción de su cuenta de Instagram. «Pasiño a pasiño faise o camiño. Son rosas, florecerán», expresó Gálvez.