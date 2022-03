Christian Gálvez, ¿pensando en ser padre?

La vida son constantes cambios y Christian Gálvez se encuentra en medio de uno de ellos. El presentador, pocos meses después de separarse de Almudena Cid, gritaba a los cuatro vientos que estaba completamente enamorado de Patricia Pardo, con quien, a día de hoy, mantiene una relación sentimental. En mitad de este torbellino de sentimientos, el que fuera conductor del famoso programa Pasapalabra se ha pronunciado sobre la paternidad en una carta dirigida a su progenitor.

Aprovechando el Día del Padre, Christian no ha querido perder la oportunidad de dedicarle unas sinceras palabras al suyo. A través de un post en su cuenta de Instagram, el presentador ha abierto su corazón, demostrando estar orgulloso de sus raíces: “Mi padre y yo practicamos el mismo deporte de riesgo: los dos damos nuestra opinión. La parte buena de todo esto es que mi padre ejerce a la vez de espejo y sombra: el espejo nunca miente y la sombra nunca se aleja”. Asimismo, ha querido agradecerle el apoyo que recibe de él cuando está atravesando un mal momento, pues sus palabras le dan “fuerzas para seguir caminando”.

En mitad de tan emotiva felicitación, el televisivo ha comentado algo que ha llamado bastante la atención: “Si alguna vez yo soy padre, ojalá sea para mi hijo, al menos, la mitad de lo que tú significas para mí”. Unas palabras que han dejado ver el su lado más familiar, sacando a la luz el sueño que en varias ocasiones ha comentado. ¿Será una indirecta para Patricia Pardo? Sea como fuere, lo que está claro es que el presentador está en un momento muy bonito de su vida y pensando en un futuro que, quizás, no sea tan lejano.

Siguiendo el hilo del texto, el presentador ha querido recalcar la figura de su padre, pues se trata de uno de los pilares fundamentales de su vida. Pollo –como él le apoda cariñosamente- siempre ha estado a su lado en los buenos y malos momentos y parece que ahora, en medio del revuelo mediático por su separación de Almudena Cid, también. “Yo estoy muy orgulloso de las raíces que me dio mi padre: mis orígenes en Móstoles, con humildad y perseverancia. Y también estoy orgulloso de las alas que me dio mi padre, apasionado de la cetrería, para surcar el cielo, porque las alas son mías y el cielo, el cielo no es de nadie”, ha continuado relatando en la publicación. Además, ha reflejado que está “tranquilo y en paz” en un momento donde la polémica le está salpicando de lleno.

El presentador de Pasapalabra todavía no se ha estrenado en la paternidad, sin embargo, él y Almudena Cid ya habían escogido dos nombres por si algún día tenían hijos, Leonardo y Olimpia, aunque tenían claro que aún no era el momento de dar ese paso al frente. Finalmente, ese deseo no se producirá, pues la pareja ponía punto y final a su historia de amor el pasado mes de diciembre, una relación que parece no haber terminado de la mejor forma. Ahora, la exgimnasta se encuentra en medio de una mudanza y centrada en su carrera profesional, mientras el presentador le da una segunda oportunidad al amor, pero ambos felices de empezar una “nueva vida”.