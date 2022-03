Tras una difícil separación, Almudena Cid ha rehecho su vida y parece estar muy feliz por ello. Ahora comienza una nueva etapa para la exgimnasta, en la que ha dejado atrás su anterior ‘yo’ y su anterior casa. Así lo ha publicado ella misma en su cuenta de Instagram donde, más radiante que nunca, ha anunciado que está de mudanza.

Con una amplia sonrisa después de varias semanas cabizbaja, la actriz ha sacado su sentido del humor y su buenrollismo para hacer frente a esta “nueva vida” luciendo un mono de lo más favorecedor, como ella misma ha confesado. “Cosas buenas de una mudanza: encuentras un mono que te envío @virginiedubray muy al estilo Kill Bill”, ha compartido con sus más de 230 mil seguidores. Esta pequeña anécdota ha sacado una sonrisa a la expareja de Christian Gálvez que, desde que se supiera la separación entre ambos y el nuevo amor del presentador, se ha mostrado bastante triste y apenada.

Para reamueblar su vida –y nunca mejor dicho-, la deportista olímpica ha contado con la ayuda de Mudanzas Castilla, una empresa familiar que está siendo muy aclamada entre las infuencers. “30 años de experiencia a nivel nacional en el sector de las mudanzas y guardamuebles”, se puede leer en su página web. Un profesional equipo que ha sido partícipe también del cambio de hogar de personalidades como Andrea Duro, Natalia Lacunza o Alba Flores. La exgimnasta rítmica ha aprovechado la oportunidad para darles las gracias con un autógrafo, en el que deja muy claro que esto solo es el comienzo de algo muy bonito: “Gracias chicos por ayudarme a comenzar mi nueva vida”.

La difícil separación entre Almudena Cid y Christian Gálvez

El pasado mes de diciembre, Almudena y Christian anunciaban a la prensa su separación, tras 11 años de matrimonio. Una noticia que pilló de sorpresa no solo al mundo del corazón, sino a la propia gimnasta también, pues, como ella misma confesó a su amiga y compañera Melani Olivares, solo se habían dado “un tiempo”. Sin embargo, no quedó todo ahí. Pocos meses después, el que fuera presentador de Pasapalabra contaba públicamente que le había dado una nueva oportunidad al amor y la chica que le ha devuelto la ilusión se trata, nada más y nada menos, que de su compañera de instalaciones, Patricia Pardo. Aunque en un principio la nueva pareja no quiero hacer declaraciones al respecto, finalmente el presentador de Alta tensión gritó a los cuatro vientos su amor durante una entrevista en Cadena100. “Y a ti, Paty, a ti te digo que son rosas. Que pienso regalarlas y cuidarlas tanto, que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero”, afirmó.

Por su parte, Almudena se ha refugiado en su nueva pasión y profesión: el teatro. La gimnasta se encuentra, actualmente, formando parte del elenco de la obra Una historia de amor y solo se ha pronunciado para hacer un pequeño guiño a su expareja. “Pasapalabra”, fue su respuesta cuando los reporteros le preguntaron sobre las imágenes de Christian y Patricia. Sin querer formar parte de los escándalos, la actriz ha dejado caer lo que opina en sus redes sociales, dándole me gusta a algunos comentarios de Twitter que dejan su postura bastante clara: “Después de escuchar a un hombre hablar como un quinceañero, no cabe la menor duda de que la gran gimnasta Almudena Cid se ha quitado un gran peso de encima”. Ahora, toca ser feliz y dejar el pasado atrás.