En cuestión de instantes, la vida puede dar giros de 180 grados totalmente inesperados. Eso es precisamente lo que ocurrió en el matrimonio formado por Almudena Cid y Christian Gálvez. Aunque la exgimnasta y el presentador parecían haber formado uno de los tándem más consolidados a nivel nacional, lo cierto es que era el pasado mes de diciembre cuando anunciaban su divorcio, dejando a todos sus seguidores completamente sorprendidos.

Aunque parecía que ambos estaban viviendo la resaca propia a haber protagonizado un matrimonio de lo más unido, Christian saltaba a la palestra al ser relacionado sentimentalmente con Patricia Pardo. Según apuntaba Socialité, ambos presentadores de Telecinco habían decidido dar el pistoletazo de salida a una historia de amor en común, que con el paso de los días se fue sabiendo que iba viento en popa. Pero, como suele ocurrir en todos los comienzos, hubo unos daños colaterales a quienes no parece haber gustado del todo esta noticia. Este es el caso de Almudena Cid, que según ha desvelado ABC, estaría destrozada y recomponiéndose de un durísimo varapalo amoroso que no había visto venir: “Me he sentido tan engañada… Ahora necesito comportarme acorde a mis valores. Quizás algún día se sepa todo”, repetía, intentando desvelar el por qué de este cambio tan repentino en la actitud de su ahora exmarido. Y es que, las palabras con las que Almudena se refiere a su romance serían verdaderamente dolorosas: “No sé con quién estuve”, expresaba según el medio citado.

Aunque la deportista no ha querido hacer declaración alguna frente a las cámaras, ha dejado clara su postura a través de algunos de los “me gusta” que ha dado en algunas plataformas sociales. Demostrando que permanece atenta a todo lo que sus seguidores se cuestionan, la gimnasta ha leído algunos tweets con los que se ha sentido identificada y ha interactuado: “Cuando una relación se rompe, lo más importante son los tiempos. Qué mal lo está haciendo Christian Gálvez, realmente. El regodeo público está haciendo un daño terrible a Almudena. Es imposible no empatizar”, escribía Saúl Ortiz en su Twitter personal. Un mensaje que tuvo respuesta de algunos de sus seguidores, con los que Cid quiso interactuar para mostrar sus sentimientos de una manera más implícita: “Después de que fue una sorpresa para Almudena, cuando días antes le regalaba flores, con declaración de amor incluido, fue como un ataque hacia ella y sin ningún respeto, fue un ahí te quedas, tengo otra y a ti te engañé con el ramo de flores, tonta, que te has creído todo”, señalaba una usuaria.

Pero estos no son los únicos mensajes que parecen haber gustado a la propia Almudena: “Merece aquello que tanto se ganó y que muchos ya olvidaron. Admiración y respeto. Que sus ojos de silencio enseñen la vanagloriosa vanidad de aquel que presume de su propio trastorno de personalidad narcisista”, decía un seguidor. Aunque si uno de estos tweets destacó especialmente fue el de Juan Rodríguez, con el cual parece estar muy de acuerdo la de Gálvez: “Que Christian Gálvez haga esta declaración de amor a Patricia Pardo con su ruptura tan reciente y sabiendo que Almudena Cid no lo está pasando bien me parece hasta cruel, la verdad”, unas palabras con las que Cid demuestra que no está atravesando su mejor momento a nivel personal.