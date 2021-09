«No soy feminista. Soy un ser humano, soy una mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer». Cuando Lolita Flores pronunció estas palabras el pasado sábado en ‘La Sexta Noche’, nunca imaginaría que le costaría un problema. Tan solo quería presentar su nueva obra de teatro, junto a su compañero Luis Mottola, pero en un momento determinado, Hilario Pino le preguntó si se consideraba feminista.

El periodista quiso también preguntarla también sobre su opinión del movimiento #MeToo y si ella había tenido que lamentar algunos comportamientos inadecuados dentro del mundo de la interpretación. «A mí no me ha pasado. No he gustado tanto a los hombres como para que me metan mano, no levanto pasiones. Está claro que a ellos no les matan como a nosotras, ahí está el porcentaje de lo que hay», dijo la cantante.

La gente es tonta? que escuchen bien lo que dije sobre el feminismo y el machismo no me gusta nada lo que acaba en ismo , defiendo a la mujer porque lo soy porque soy madre y Hermana tía y sobrina nieta y tía y sobre todo porque nos matan ,porque tengo que tener una etiqueta ? — Lolita Flores (@sarandonga55) September 6, 2021

Poco importó esta última puntualización ya que el revuelo estaba organizado en redes sociales. Muchos usuarios empezaron a insultarla a raíz de su opinión en el programa televisivo. Algo que Lolita Flores no ha querido dejar pasar por alto, entrando al conflicto: «¿La gente es tonta? Que escuchen bien lo que dije sobre el feminismo y el machismo, no me gusta nada lo que acaba en ‘ismo’. Defiendo a la mujer porque lo soy, porque soy madre, hermana, tía, sobrina, nieta y, sobre todo, porque nos matan. ¿Por qué tengo que tener una etiqueta?», escribió en el primero de una serie de contundentes tuits.

Lolita quiso zanjar su opinión argumentando que «tengo 63 años y sé muy bien dónde estoy parada. A la mierda los que se aburren, no me hace falta ser feminista para defender los derechos de los seres humanos, y sobre todo de los maltratadores, manipuladores, etc… Tengan el sexo que tengan. Buenas noches y déjenme en paz». No obstante, se fue encendiendo poco a poco: «Estoy en contra de los que quitan la libertad, la paz y de los que humillan a las mujeres y a los niños. Sigo creyendo en el ser humano, sea de la clase que sea. El malo a la cárcel, la mala, el abuso de menores… los desprecio, déjenme en paz», siguió comentando.

Por último, Lolita Flores anunció su gran decisión: abandonar Twitter. «Me voy de Twitter para siempre. No estoy para aguantar impertinencias. No sois jueces, y lo siento por los demás, pero no estoy para que me juzguen, ya no. Sed felices y seguid criticando, que debe ser vuestra profesión. Adiós, hasta nunca», sentenció. A esta hora, su cuenta sigue activa pero sin actividad desde ese último tuit.