De la piscina al dormitorio: así es la casa que compartieron Almudena Cid y Christian Gálvez

El 2021 llegaba a su fin dejando en el panorama nacional una de las noticias más inesperadas: el divorcio entre Almudena Cid y Christian Gálvez. Pese a que ambos habían conseguido formar uno de los tándem más consolidados del país, decidieron poner punto final a su relación, y por ende, a sus casi doce años de matrimonio. Una ruptura de la que el presentador se ha recuperado ya, iniciando un romance con otro de los rostros más conocidos de Telecinco: Patricia Pardo.

Aún así, hay temas que todavía no se han cerrado entre la exgimnasta y su expareja. Uno de ellos el del domicilio que tenían en común, del cual ambos tendrán que decidir el desenlace. Esta es nada más y nada menos que una lujosa vivienda ubicada en Boadilla del Monte, uno de los municipios más exclusivos de la Comunidad de Madrid. En este chalet de dos plantas el matrimonio vivió felizmente sus épocas más felices, quedando únicamente ahora los recuerdos que ambos compartieron a través de sus redes sociales dentro de esas cuatro paredes.

Como no podía ser de otra manera, esta casa contaba con un amplio salón y un enorme sofá de color gris combinada con una alfombra de la misma tonalidad. Por otro lado, también llamaba la atención de sus seguidores la habitación tipo suite con la que contaban, con un estiloso cabecero, además de una sala entre la zona del baño y la del vestidor donde la propia Almudena se fotografió en más de una ocasión.

Pero sin duda, de todas las estancias del domicilio destacan el jardín y la piscina, contando con una amplia zona en la que han podido disfrutar de comidas y buenos momentos en compañía de amigos. Por el momento, ninguno de los dos ha hecho alusión a la decisión final sobre la casa, estando como opciones la venta del inmueble completa o el acuerdo para que uno de ellos compre al otro su parte.

Lo que sí se puede saber es que entre ellos no hay ninguna opción a retorno. Mientras que cada vez son más las muestras de cariño públicas por parte de Christian Gálvez hacia Patricia Pardo, los respectivos ex de la nueva pareja prefieren mantenerse al margen, aunque haciendo guiños a tan sorprendente relación y al vínculo de los dos protagonistas con la televisión y con algunos programas como Pasapalabra. Una nueva etapa que parece no haber alegrado mucho al entorno más cercano a la deportista, que confesó en exclusiva para Semana que Christian dejó a su ex “de forma sorpresiva, sin explicaciones, y ahora ya tiene un porqué”, haciendo referencia al nuevo romance del presentador. Y es que, poco antes de finalizar el matrimonio, los familiares desvelaron que Gálvez seguía siendo romántico con su entonces esposa: “En las previas semanas le mandó un ramo de rosas y le puso en la cama ‘tienes las llaves de mi corazón’. Hasta hicieron una reforma en la casa”, confirmaban. Unas declaraciones que dejan claro que la vivienda está lista para ser ocupada, aunque no se sabe por quién.