Está a punto de regresar Mask Singer con dos nuevas incorporaciones: Mónica Naranjo y Ana Obregón. Ambas se sumarán al papel de investigadores junto a Los Javis, que llevan al pie del cañón desde la primera temporada. Será mañana cuando las máscaras vuelvan a la pequeña pantalla, y hoy ha tenido lugar la presentación con la ausencia más sonada, la de la bióloga. La intérprete de Ana y los siete continúa en Miami cuidando de la pequeña Ana Sandra y, aunque se espera que su regreso a España sea inminente, todavía no se ha producido.

Pero eso no ha impedido que haya estado presente en el evento organizado, a través de un vídeo muy especial que ha compartido con sus compañeros y los allí presentes. «Hola a todos, aquí desde Miami. Os mando muchísimos besos. Siento mucho no poder estar con todos vosotros en la presentación de esta tercera temporada de Mask Singer que es, sin lugar a dudas, uno de los programas más espectaculares de la televisión, que os va a sorprender», ha comenzado diciendo en su mensaje, que ella misma se ha encargado de colgar en la red. Se trata del regreso de Ana Obregón a la televisión después de la muerte de su hijo Aless, sin contar con las Campanadas de TVE.

«Para mí, ha sido un honor ser investigadora, no lo he hecho tan mal, bueno ya veremos, y sobre todo estar tan bien acompañada por mis queridos Javis, os quiero, os mando un beso enorme, y Mónica. Corazón, me has ayudado muchísimo en momentos que eran bastante difíciles», ha continuado relatando. Cabe destacar que esta edición de Mask Singer fue grabada en 2022, cuando todavía no se sabía (ni si quiera se intuía) los planes de su polémica maternidad por gestación subrogada y todo el revuelo causado después. «No voy a desvelar nada de las máscaras, no os puedo decir cuál era mi favorita porque eran todas, pero sí mandaros un beso enorme. Os esperamos cada miércoles, a las 22:45 en Antena3. Un beso gigante también a Arturo Valls, que me ha hecho reír mucho», ha finalizado su mensaje.

Desde mañana, veremos a Ana Obregón brillar en la pequeña pantalla como hacía tiempo que no brillaba. El programa producido por Atresmedia TV en colaboración con Fremantle España estará presentado por Arturo Valls y contará con rostros muy conocidos dentro de una mascara que tendrán que desvelar los investigadores y, por supuesto, la audiencia desde el plató y desde casa. Nueve serán los famosos que oculten su identidad para mostrar sus dotes frente al micrófono y, durante estos días, el programa ha ido desvelando sus máscaras principales: alienígenas, arlequín, banderilla, caballito de mar, cupcake, esqueleto, faraona, gnomo, gorila, matrioska, sirena y tigre. Un estreno que llega en un momento clave para la bióloga, que está a punto de regresar a su país. Aunque se desconoce la fecha exacta de su vuelta, se ha especulado con que podría ser el próximo sábado, 13 de mayo, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Aless Lequio.