El Día de la Madre de Ana Obregón en su particular renacer

La vida de Ana Obregón se apagó el 13 de mayo de 2020 con el fallecimiento de su hijo Aless. Han sido años de completa oscuridad pero, cual ave fénix, la actriz ha sacado fuerzas de donde no las había para volver a sonreír, con un motivo muy claro: Ana Sandra. Su nieta llegó al mundo el pasado 20 de marzo y, como un ángel caído del cielo, ha conseguido que la bióloga recupere las ganas de seguir hacia adelante. Una nueva maternidad conseguida gracias al esperma de su hijo que celebrará por todo lo alto en este Día de la Madre tan especial.

2016

Esta festividad siempre ha sido un motivo para sonreír para la bióloga, y para recordarse la suerte de haber tenido la madre que ha tenido y haber podido formar una familia. Y así ha dejado constancia de ello en la red. En 2016, escribió un post de lo más emotivo para dos de sus pilares fundamentales: «Las dos personas más importantes de mi vida. Una madre única y un hijo al que siempre estaré agradecida por regalarme un sentimiento único: ser madre».

2017

Un año después, Obregón volvió a rescatar una foto muy emotiva de su álbum familiar para expresar lo agradecida que estaba por haber sido madre: «Amor de madre =365 días al año por toda la vida. Ojalá antes de ser madre hubiera sabido cuánto amor sin límites puede dar una madre un hijo. Mañana dicen que es nuestro día . Para mí son todos».

2018

Pero todo cambió en 2018. Fue este año cuando Aless Lequio supo que padecía cáncer, y así lo explicó su madre en Volverte a ver: «Vino el médico y me dijo que tenía un tumor. Una madre o un familiar tiene que estar con la mente fría y tomar soluciones. Yo solo he llorado dos veces en ocho meses». Un revés inesperado que le hizo desaparecer de la red por un tiempo. No publicó nada por el Día de la Madre, y reapareció 2.0 en el mes de julio de ese año. Junto a una fotografía familiar y muchas sonrisas, la presentadora dio explicaciones: «Perdonad estos cuatro meses de silencio en los que, como madre, entenderéis lo que estoy pasando. No quería dejar pasar más tiempo sin agradecer de corazón a cada uno de vosotros los mensajes de apoyo, cariño y respeto que nos han dado fuerzas para seguir luchando cada día. Sé que esta pesadilla acabará pronto». Entonces, la familia estaba en Estados Unidos en pleno tratamiento, deseando volver a España con la mejor de las noticias.

2019

Un año después, Ana Obregón volvió a retomar la costumbre de publicar un post en este día tan especial: «Ser madre siempre ha sido y será el papel más importante de mi vida. Lo que yo no sabía es que al final quien me iba a dar una lección de vida era mi hijo. Porque juntos (a caballito antes, ahora obviamente sería al revés) somos INVENCIBLES contra todo». Un mensaje cargado de significado que llegaba cuando Aless Lequio continuaba luchando contra el Sarcoma de Ewing.

2020

Y llegó el peor de los desenlaces. Este año, dejando a un lado la pandemia, estuvo marcado por el fallecimiento de Aless Lequio. La actriz no compartió ninguna fotografía el Día de la Madre, pero reapareció un día después de la muerte de su hijo con una imagen muy emotiva: «Se apagó mi vida».

15 días después, rota de dolor, la bióloga le escribió una carta de despedida: «Para mí ha sido un honor estar a tu lado de la mano en esta batalla sin descanso, pero también viéndote sufrir sin una queja ha sido la lección de vida más cruel que una madre puede soportar». Tras esto, Obregón dio una pista que hoy cobra especial significado: «Tú querías vivir, casarte algún día y tener cinco hijos».

2021

A partir de entonces, la intérprete de Ana y los siete convirtió su Instagram en un diario donde comunicar a su séquito de seguidores cómo estaba llevando el duelo. Y el Día de la Madre hizo lo propio: «Es mi primer Día de la Madre sin ti, hijo mío, y daría mi vida, mi futuro completo, para que volvieras (…) Quizás algún día vuelva a vivir cuando nos reencontremos, pero por si no lo hago, nunca olvides que ha sido y es un privilegio ser tu MADRE».

2022

El año pasado, Ana Obregón volvió a compartir un post en Instagram para referirse a todas las madres «que tuvieron que devolver a sus hijos al cielo». En esta ocasión, volvió a reconocer el honor de haber sido madre y lo orgullosa que estaba de ello. Pero no solo eso, sino que además, tuvo que hacer frente al primer Día de la Madre sin su madre, que falleció el 22 de mayo de 2021.

«Gracias mamá por abrirme las puertas de esta vida. Gracias por ser mi mejor amiga y cómplice. Por darme el mejor ejemplo de cómo ser una buena madre. Por recordarme la letra de la canción de la vida cuando se me olvidaba. Y ahora…ya no la puedo cantar. Te necesito tanto», sentenció.