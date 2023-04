Ana Obregón continúa en el ojo del huracán. Han pasado ya varias semanas desde que salió a la luz, concretamente el pasado 29 de marzo, que había sido abuela mediante gestación subrogada en Miami, Estados Unidos. En un primer momento no se reveló la paternidad, pero una semana después la propia presentadora contaba con todo lujo de detalles cómo había sido el proceso mediante el que se utilizó genética de su hijo Aless Lequio, fallecido el pasado 13 de mayo de 2020.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Este jueves, la actriz compartía una carta dirigida al joven emprendedor que iba acompañada de una serie de instantáneas. «Mi Aless:

35 meses sin ti, mi vida. 35 meses viviendo en el infierno con un único motivo para vivir: cumplir tus 3 deseos que el cáncer te robó», comienza diciendo. «Tu fundación ya está salvando vidas. Tu maravilloso libro que no pudiste terminar y yo abracé con mis palabras El chico de las musarañas ya esta en la segunda edición y aún no ha salido a la venta. Tu hija, esa princesa que me ha robado el corazón, cambiando las lágrimas por pañales. Cuando la abrazo es como si volviera a abrazarte a ti, y esa sensación solamente la puede entender una madre o un padre que han perdido un hijo», continúa escribiendo obregón.

Al final de la misiva, Ana hace una pequeña reflexión en medio de toda la polémica por la que tantas críticas le han llovido. «Espero no haberte defraudado como madre. Eres el amor de mi vida en el cielo y tu hija, el amor de mi vida en la tierra», finalizaba.

Lluvia de críticas

Desde que se dio a conocer el último movimiento de Ana Obregón, que tan solo conocía sus hermanas, Amalia y Celia y Alessandro Lequio, la opinión pública no ha dejado de expresar lo que siente ante la decisión de la mítica presentadora. Ante este debate que sigue abierto, Ana escribía hace cuatro días lo siguiente: «Y a ti, mi Anita, te cuidaré y te protegeré, nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor rodeada del amor de todos tus primos, de tus 11 tíos, de tu abuela y de tu papá en el cielo seas una mujer fuerte, feliz, generosa , solidaria y sana, y que perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir». Palabras con las que lanzaba un dardo a todos aquellos que se oponen a la decisión que ha tomado de traer al mundo a la pequeña Ana Sandra Lequio Obregón.

Ahora, la actriz, además de estar inmersa en los cuidados de la recién nacida, tiene la mirada puesta en una fecha clave: el próximo 19 de abril. Día en el que sale a la venta el libro que comenzó escribiendo su hijo antes de morir, El chico de las musarañas.