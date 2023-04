Ana Obregón se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la actualidad en las últimas semanas. La artista está tranquila y feliz en Miami, donde está disfrutando de las primeras semanas de vida de su nieta, Ana Sandra, aunque no ha dejado de pronunciarse sobre todo el revuelo a diferentes niveles que se ha creado por su decisión de cumplir la voluntad de su hijo Aless de tener descendencia.

Después de la publicación de las primeras imágenes de la actriz con la niña en brazos a la salida de un hospital de Florida, era la propia Ana la que tomaba la palabra y declaraba que no se trataba de su hija, sino de su nieta, hija de Aless. La propia Ana aclaraba todas las circunstancias relacionadas a esta decisión y aseguraba que no estaba dispuesta a admitir opiniones contrarias. Asimismo, comentaba que no le parecía lógico todo el revuelo que se había generado.

Aunque todavía no se sabe cuándo volverá a España con su nieta, Ana Sandra, y cómo llevará a cabo todos los trámites relacionados con el Registro Civil, este jueves por la noche, el presentador Pablo Motos revelaba una inesperada noticia. Después de entrevistar a la cantante Belinda, que acudió al plató de El Hormiguero para presentar su nuevo single, Edén -tema de cabecera de la nueva serie de Netflix, Bienvenidos a Edén-, el valenciano dio paso a la tertulia de actualidad.

Una de las secciones más populares del espacio en la que, en esta ocasión, no pudo participar Tamara Falcó. La marquesa de Griñón acaba de regresar de un romántico viaje junto a su pareja, Íñigo Onieva y, al parecer, se encontraba indispuesta, aunque no han trascendido más detalles de su situación. Ante este contratiempo, María Dabán fue la encargada de ocupar la silla de la aristócrata.

Durante la tertulia, Nuria Roca y Juan del Val comentaron sus recientes vacaciones en Nueva York, y el escritor aprovechó para contar una anécdota que les ocurrió antes de viajar a EEUU: «Estaba Nuria leyendo el ¡Hola! con la noticia de Ana Obregón sobre su viaje a Miami a por su nieta, me miró y me dijo que eso le había abierto una puerta», comentó Juan del Val entre risas. Ante esto, Nuria Roca dijo que se trataba de una broma. Fue entonces cuando comentaron que la ministra de Justicia quiere tipificar la gestación subrogada como tráfico de personas: «Creo que todo lo que se diga estos días no cuenta, no van a legislar la gestación subrogada a las puertas de unas elecciones», comentó Cristina Pardo.

Un debate que Pablo Motos aprovechó para anunciar una inesperada noticia, la posible presencia de Ana Obregón en El Hormiguero próximamente. «Creo que vamos a tener la posibilidad de escuchar a la propia Ana Obregón porque la hemos invitado al programa y, en principio, ha dicho que sí, pero puede que no venga…», dijo el presentador, para sorpresa de todos. Habrá que esperar a ver si finalmente acude.