Ana Obregón (68) se ha convertido de nuevo noticia en las últimas horas, aunque por un motivo muy distinto al nacimiento por gestación subrogada de Ana Sandra: su regreso a la pequeña pantalla. La veterana presentadora formará parte del jurado junto a Mónica Naranjo (48), Javier Ambrossi (38) y Javier Calvo (32), de la nueva temporada de Mask Singer, el programa de Antena 3 en el que personajes famosos se meten debajo de un original disfraz e intentan ser los mejor valorados por los investigadores y el público sin revelar, eso sí, su identidad.

El programa, que goza de mucho éxito, tiene prevista su fecha de estreno el próximo miércoles 10 de mayo, a partir de las 22:45 horas. «Para mí ha sido un honor ser investigadora en este programa que es, sin duda, uno de los más espectaculares de la televisión. ¡Vais a alucinar!», ha escrito Ana en sus redes sociales junto a una imagen de ella con el resto de miembros del equipo, incluido Arturo Valls (48), conductor del formato de Fremantle, quien ya desveló hace varias semanas cómo había sido trabajar con la actriz. «Ana Obregón está divina, regalándonos grandes momentos. No para de investigar y proponer nombres para adivinar y acertar. Está muy graciosa y muy simpática, va a sorprender mucho, hay momentos realmente top esta edición, con Ana Obregón y con algunas máscaras», dijo.

Esta no es la primera vez que Ana Obregón participa en el formato, aunque sí siendo una de las investigadoras del jurado del mismo. Pues cabe recordar recordar que en la segunda edición, la que fuera intérprete de Ana y los 7 se convirtió en una de las investigadoras invitadas, siendo su entrada a plató realmente espectacular: se ocultó tras una máscara y con un elegantísimo mono blanco de plumas.

Con su presencia, Ana sustituye a José Mota (57) que, ya el pasado mes de diciembre, durante la rueda de prensa en la que se presentó la programación de Navidad de RTVE, confirmó su baja en el formato. El manchego indicó que no quería dar mucho detallas sobre su decisión «porque se puede malinterpretar». No obstante, acabó diciendo que se marchaba por problemas de agenda. «He compartido con todo el equipo momentos maravillosos y extraordinarios, pero me es imposible. Tengo proyectos de ficción por delante y no se puede estar en todos los sitios».

La petición de Ana Obregón a Alessandro Lequio

La noticia del nuevo e inminente proyecto televisivo para Ana Obregón llega a la par que se conoce que, según Semana, la presentadora solicitó a Alessandro Lequio (62) que asumiera legalmente la paternidad de su hija Ana Sandra antes de su nacimiento. El italiano, sin embargo, rechazó la petición pese a saber que el semen utilizado era el de su hijo fallecido, Aless Lequio. «El colaborador de televisión se ha negado a firmar ningún papel en el que eso constara, una decisión que tuvo clara desde el principio y que no cambió en ningún momento, a pesar de las insistencias», señala el citado medio.

Ana quería que su hija tuviera el apellido de Lequio, pero él se negó a firmar cualquier documento en el que figurara como padre legal de la pequeña. Además, Obregón quería que la pequeña fuera adoptada en pareja, pero la negativa de Lequio lo hizo imposible.