El 20 de marzo de 2023, Ana Obregón dio la bienvenida en la niña que se convertiría en su razón para vivir. Dos años después de haber pronunciado el último adiós a Aless Lequio, la actriz ha cumplido su última voluntad: formar una familia. Ahora, un mes después de su nacimiento, la pequeña ha recibido la visita de una de las personas más importantes en la vida de la bióloga, Susana Uribarri. La madrileña ha viajado hasta Miami para conocer el motivo de la felicidad de su amiga, pero no lo ha hecho sola; junto a ella su hija, Carlota Uribarri, una de las pocas personas que ha podido conocer a Ana Sandra Lequio Obregón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

¿Quién es?

Carlota, de 22 años, es hija de la empresaria Susana y nieta del célebre presentador José Luis Uribarri. El año pasado terminó la carrera de Derecho y actualmente se encuentra estudiando un máster en Marketing Digital y Análisis de Empresa, ya que su objetivo es heredar la empresa de su madre, que representa a algunos de los rostros más conocidos de nuestro país, como Ana Obregón o Tamara Falcó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CARLOTA URIBARRI (@caruribarri)

Pero Carlota no descarta dedicarse a la música. En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 5 mil seguidores que van creciendo poco a poco, suele compartir algunos covers que ensaya en la academia de canto madrileña Jukebox. Pero, ¿de dónde viene esta pasión? Además de su abuelo, que trabajó muchos años en Eurovisión, la joven tiene un pasado vinculado a Julio Iglesias. Su madre, Susana Uribarri, empezó a trabajar con el cantante antes de quedarse embarazada y ella es íntima de sus hijos. «Cuando era pequeña iba mucho a Marbella y me quedaba con ellas. Tengo más relación con ellos. A Julio Iglesias Jr. sí que lo veo un poco más porque viene mucho a España y hace trabajos con mi madre. A Enrique lo conozco de cuando era pequeña, pero una relación estrecha no tengo», confesó para el digital.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CARLOTA URIBARRI (@caruribarri)

Pero quien más le ha metido en este mundo ha sido su padrino, José María Cano. «Me llevo súper bien con él por un montón de temas. Me regaló mi primera guitarra. Él es un referente y sabe más de música que todos mis profesores de canto», dijo para El Español. Pero todavía hay un secreto más: quien le ayudó a encontrar una escuela de canto para formarse fue Bertín Osborne. El presentador de Mi casa es la tuya y la representante mantienen una relación de amistad desde hace años y, por ende, su hija le ha conocido en numerosas ocasiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CARLOTA URIBARRI (@caruribarri)

Carlota Uribarri tiene, además, un canal de Youtube en el que comparte sus canciones y las versiones de sus temas favoritos. Tiene un total de 27 vídeos y 57 suscriptores. Se desconoce si la joven explotará esta faceta de influencer cantante, pero entre sus seguidores se encuentran algunos de los rostros más conocidos de la red, como Mar Torres, Katia Guitérrez-Colomer o Anita Matamoros. La joven tiene también un Instagram de comida saludable bajo el nombre @alternativecarfood donde comparte sus platos favoritos.