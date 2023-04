Todo sobre Carmen Corazzini, el gran amor de Aless Lequio

Los amores de Aless Lequio han salido a la palestra tras la publicación de El chico de las musarañas. En el libro, Ana Obregón hace mención a una de las novias de su hijo, mientras que él mismo antes de fallecer creó una historia con personajes ficticios que ahora cobran especial protagonismo. Pero, parece ser que esa chica que ha copado los titulares de la prensa no es ni Carolina Monje ni Raquel Rodríguez. La primera y la última novia del hijo de Ana Obregón han quedado en un segundo plano para dar paso a Carmen Corazzini, la que habría sido su gran amor.

¿Quién es?

Aless Lequio conoció a Carmen Corazzini en la adolescencia, llegando incluso a compartir grupo de amigos. Al parecer, eran muy jóvenes cuando comenzaron a escribir su historia de amor, que se terminó cuando el hijo de Ana Obregón se fue a Estados Unidos a estudiar. Desde entonces, mantuvieron una estrecha relación de amistad que nunca llegó a romperse.

Pero Carmen no solo es conocida por este romance, sino también por ser uno de los rostros habituales de la televisión. Nacida en Roma, a sus 31 años es periodista, colaboradora en el programa En boca de todos y más conocida como ‘la chica del tiempo’. Se mudó a Madrid con tan solo 12 años y pronto comenzó su pasión por la investigación y la criminología, lo que le llevó a estudiar ambas carreras. También siente admiración por el cine, llevando las riendas de su propio blog, El séptimo A, donde realiza críticas y recomendaciones.

Pocos son los detalles que se conocen de su vida privada, pero sí que ha trascendido que tuvo una relación con el periodista Luis García, con el que rompió hace algunos años. Y ahora se especula con que podría haber sido el gran amor de Lequio. Y es que, dos años después de su muerte, no pudo hablar de él: «Éramos muy amigos y eso siempre se te queda en la retina y en el corazón, además para toda la vida. Luego, con los años… el tiempo no es que lo cure, pero aprendes a aceptarlo».

Su último adiós

Aunque Aless Lequio nunca quiso dar detalles de su vida más íntima, ella sí que se despidió el 13 de mayo de 2020 con unas palabras cargadas de sentimiento. «Me tiemblan las manos. Horas pensando si debería escribir algo o no, si debería hacerte un homenaje de esos que se hacen en estas situaciones, si no corresponde, si es lícito, si puede ofender, si no es oportuno. No lo sé. Pero me da igual todo. Es mi ínfima forma de gritarle al mundo lo injusto que ha sido por llevarte. Mi muestra de amor», comienza rezando la misiva que en las últimas horas ha recibido millones de visitas y likes.

«Porque fuiste parte de mí durante mucho tiempo y ese trozo que se evapora me colapsa. Cuando alguien muere siempre se recuerda lo buena persona que fue. Qué banalidad. Pero tú. Joder tú sí lo eras», continúa escribiendo, para después pasar a recordar algunos de los momentos junto a él que se han quedado grabados en su memoria. «No he conocido nunca a nadie con tu entereza. No te he visto triste nunca. Dejo esta foto porque así es como te recordamos todos, riéndonos haciendo el indio. Ahora toda mi energía se la doy a tu familia. Espero me cuentes todo lo que nos faltó por decirnos mientras duermes», finaliza su carta de despedida. Una publicación a la que dio ‘me gusta’ Alessandro Lequio, dejando constancia de que era conocedor de este amor que se profesaban.