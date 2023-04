Si hay una persona que se ha convertido en el centro de atención de todas las miradas en los últimos días es, sin duda alguna, Ana Obregón. Era el pasado miércoles, 29 de marzo, cuando salían a la luz unas imágenes de la presentadora sujetando a un bebé en brazos y presumiendo así de maternidad por gestación subrogada en Miami. Algo que luego ella admitía a través de su cuenta de Instagram, señalando a la pequeña como «una luz llena de amor» que ha llegado a su «oscuridad» para «nunca volver a estar sola» y «volver a vivir». Un movimiento que ha generado una gran controversia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, contando con partidarios y con detractores.

La propia Ana Obregón ha decidido tomar la palabra y explicar todo lo relacionado al nacimiento de la pequeña, a la que ha llamado Ana Sandra. Según ha revelado en una entrevista a la revista ¡Hola!, la niña es su nieta, hija de su hijo Aless Lequio. Ana ha asegurado que el empresario les pidió a sus padres antes de morir que quería tener descendencia y, por este motivo, Ana ha intentado por todos los medios cumplir su deseo. La actriz ha reconocido que ha sido un proceso largo y, en ocasiones, complicado.

Como es lógico, son muchas las preguntas que han girado en torno a la protagonista de Ana y los 7 y su decisión. A pesar de que Ana ha tomado la palabra y ha explicado quiénes estaban al tanto de sus pasos y cuál ha sido el proceso, hay una persona que, probablemente también era consciente de los deseos de Aless Lequio y de la que no se ha hablado, hasta ahora. Esta no es otra que Raquel Rodríguez, una de las ex parejas de Aless Lequio, médico de carrera y, posiblemente, conocedora en todo momento de la situación del joven e incluso de su deseo de formar una familia, algo que finalmente podría haber llegado a cumplir su progenitora después de que el hijo de Alessandro Lequio falleciera a consecuencia del cáncer que padecía.

Presente secreto de la ex novia de Aless Lequio

Pero, ¿quién es Raquel Rodríguez? Aunque la última relación sentimental que tuvo Álex fue junto a Carolina Monje, el empresario mantuvo una relación antes con Raquel Rodríguez, nacida en Alcalá de Henares en 1992. La joven siempre ha mantenido un perfil discreto, de hecho, son pocas las personas que conocen que estuvo saliendo con el hijo de Ana Obregón. Es más, tras la ruptura de la pareja, Raquel ha estado muy volcada en su carrera y nunca se la ha visto en un acto público.

Este miércoles, la revista Lecturas publicaba un reportaje en el que se muestra la visita de Aless Lequio a un conocido centro especializado en fertilidad días antes de viajar a Nueva York para comenzar con el tratamiento contra el cáncer. En las imágenes se ve al joven junto a su padre, Aless Lequio, pero también a Raquel Rodríguez, su entonces novia. Una visita en la que, presumiblemente, el hijo de Ana Obregón fuera para congelar su esperma de cara al futuro, una recomendación que se hace a todos los pacientes oncológicos. El hecho de que Raquel Rodríguez le acompañase hace intuir al menos que la joven estaba al tanto de los planes de Aless Lequio de ser padre en algún momento.

En la actualidad, Raquel es una profesional sanitaria que se ha especializado en oncología y trabaja como médico interno residente en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, tras haber estudiado medicina en la Universidad Francisco de Vitoria, donde se graduó en el año 2017. En el centro hospitalario se encuentra realizando el quinto año del MIR de oncología para ejercer el que ha sido siempre su sueño profesional. No obstante, cabe destacar que Rodríguez no solo se habría dedicado laboralmente al ámbito de la oncología. Antes de ser graduada, la ex de Aless Lequio se dedicó tanto a ser profesora particular como modelo de diseñadores de la talla de Jorge de la Rosa o modistas como Laura Monge. Sin embargo, no ha vuelto a ejercer como maniquí. De lo que sí sigue ejerciendo, según versa en un conocido portal web de clases particulares, es de profesora a domicilio impartiendo materias como biología, genética, química, anatomía o, incluso da clases de primaria y ESO. En su página de presentación, que ha actualizado recientemente, ella misma se define como «licenciada en Medicina y cirugía y residente en el servicio de Oncología Médica en el hospital 12 de Octubre (Madrid) con amplia experiencia en apoyo y clases a grupos y particulares. En lo que más experiencia he acumulado es en alumnos de ESO-bachiller-fp con materias como bioquímica, biología y genética, y para grupos en materia sanitaria (Ej. Cursos de primeros auxilios, RCP…)». No solo eso, Raquel, además de acudir a los domicilios de sus alumnos confirma de disponer de un despacho en Madrid en la zona de Delicias e incluso dispone de servicio online en plataformas como Sky, Zoom y Classgap. Eso sí, según siguiendo su norma de hermetismo, la ex pareja de Aless Lequio no aporta ni su dirección personal ni su teléfono de contacto. El único modo de acceder a ella sería vía email desde el cual, suponemos, que ella hace la consiguiente criba. Desde el digital LOOK hemos intentado ponernos en contacto por este medio sin obtener respuesta alguna hasta el momento.

Una identidad incorrecta

Aunque Raquel Rodríguez estuvo volcada con Aless en el inicio de su enfermedad, llegando incluso a trasladarse a Estados Unidos para acompañar a su chico al Memorial Sloan Kettering Cancer Center, lo cierto es que su historia de amor tuvo un principio y un final. Ambos vivían juntos e incluso había planes de boda entre ellos, motivo por el que el nombre de la chica comenzó a sonar con fuerza en la prensa nacional, donde se la identificó erróneamente con el nombre de Francisca. Durante meses se llegó a creer que la novia del joven tenía ese nombre, y nada más lejos de la realidad, ya que en su Documento Nacional de Identidad figura como Raquel y aunque en un primer momento se creía que había estudiado algo relacionado con la gestión de empresas y el marketing, la realidad no es otra que la de que se trata de una doctora especializada en temas relacionados con el cáncer.